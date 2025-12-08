Baka na Fejsbuku podijelila fotografije tek rođenog unuka, pa zamalo završila u zatvoru

Izvor:
Kurir
08.12.2025
06:33
Jedna baka iz Danske dobila je uslovnu zatvorsku kaznu nakon što je objavila fotografije porođaja svog unuka na društvenim mrežama, a njena zgranuta kćerka ju je prijavila policiji.
Fotografije, koje su se pojavile na Fejsbuku u novembru, prikazivale su ne samo novorođenče već i samu majku tokom porođaja. Majka je bila zapanjena kada je ugledala intimne slike s natpisom „Moj prvi unuk“ i nije očekivala da će te lične fotografije izaći iz porodilišta.
Prema izvještaju danske televizije TV 2, 50-godišnja baka bila je prisutna tokom porođaja i snimala je cijeli događaj. Četiri fotografije koje su kasnije objavljene prikazivale su stomak njene kćerke tokom porođaja i bebu odmah nakon rođenja, sve bez pristanka majke.
Šokirana i uznemirena, majka je odmah tražila da se fotografije uklone, što je baka u početku i učinila. Međutim, kada je baka obaviještena da će protiv nje biti podignuta krivična prijava, ponovo je objavila iste fotografije na Fejsbuku.
Kćerka je potom podnijela zvaničnu prijavu policiji zbog kršenja privatnosti.
Predmet je razmatran pred Okružnim sudom u Odenseu na ostrvu Fun, a baka se nije pojavila na ročištu. Sud joj je izrekao kaznu zatvora od 14 dana, uslovno, što znači da neće ići u zatvor osim ako ponovo počini slično djelo. Takođe je naloženo da svojoj kćerki isplati 10.000 danskih kruna (oko 1.150 funti / 1.200 evra) kao nadoknadu za pretrpljeni stres.
Ovaj slučaj podsjeća na presudu iz 2020. godine u Holandiji, kada je baka bila naložena da obriše fotografije svoje djece koje je objavila na Fejsbuku bez pristanka roditelja. Sud je tada odlučio da slučaj podleže evropskoj regulativi o zaštiti podataka (GDPR).
Iako GDPR ne važi za „isključivo ličnu ili kućnu obradu podataka“, izuzetak nije primjenjen u ovom slučaju jer su fotografije objavljene na društvenim mrežama i bile dostupne široj publici.
