U više gradova nezdrav vazduh, izbjegavati boravak napolju

U Sarajevu, Banjaluci, Tuzli, Zenici, Ilijašu, Vogošći, Lukavcu i Hadžićima vazduh je nezdrav, zbog čega se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih posljedica po respiratorne organe, objavljeno je na internet stranici "Zrak.eko-akcija".

Plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe trebalo bi da smanje bilo kakve fizičke aktivnosti napolju.

Svi ostali bi mogli početi osjećati negativan uticaj zagađenja na zdravlje.

Prema mjerenju u 9.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu bio je 192, Ilijašu 184, Vogošći 175, Tuzli 161, Banjaluci i Zenici 160, Hadžićima 159 i Lukavcu 153.

U Mostaru i Bihaću vazduh je umjereno zagađen.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobra, od 51 do 100 je umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.