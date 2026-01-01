Moguća poledica zbog niske temperature

Prohodnost puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros je zadovoljavajuća, a intenzitet saobraćaja nizak, iz Auto-moto saveza Srpske vozačima skreću pažnju na moguću poledicu zbog niske temperature posebno u višim krajevima i savjetuju opreznu vožnju i obavezno posjedovanje zimske opreme.

Iz AMS napominju da je do sutra do ponoći na snazi zabrana prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na teritoriji Republike Srpske, osim za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Radovi su u toku i na mostu na graničnom prelazu Rača zbog čega se vozi jednom kolovoznom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Radovi na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Brestovčina - Nova Topola, privedeni su kraju i pušten je saobraćaj, uz neophodan oprez zbog završnih radova i radnika koji se kreću kraj puta.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene", zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u tunelu.

Zbog izvođenja radova na uređenju razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača zbog oštećenja mosta.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj Ljeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na dionici magistralnog puta Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta u opštini Pale i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Saobraćaj je u prekidu zbog klizišta na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok se magistralnim putem Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji saobraća otežano.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevo zbog pojave klizišta saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, kao i na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina u mjestu Vijačani u dužini od 50 metara.

U FBiH na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na putevima u FBiH sutra do ponoći.

Na graničnim prelazima BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Iz AMS podsjećaju da se, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU, mogu očekivati duža zadržavanja na prelazima.