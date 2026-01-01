Ušla na pumpu da sipa gorivo, pa osvojila 240.000 evra: Nadzorna kamera snimila reakciju

01.01.2026
10:37
Komentari:0
Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa nadzorne kamere sa benzinske pumpe u Fort Milu, Južna Karolina, koji je ubrzo postao viralan. U centru pažnje je neimenovana žena koja je svratila da napuni rezervoar, ali je njen dan dobio neočekivan preokret.
Žena je odlučila da pored goriva "natoči" i malo sreće, kupivši srećku na obližnjoj polici. U trenutku kada je shvatila da je osvojila 250.000 dolara (oko 240.000 evra), njena reakcija bila je neprocenjiva – skočila je od sreće, pokazala tiket prodavcu i počela da ga grli.
Nadzorna kamera zabilježila je urnebesne scene: žena je pala na koljena, podigla ruke u vis i nastavila da grli prisutne muškarce i žene u prodavnici. Slavlje se sigurno nastavilo i nakon što je stigla kući.
Vlasnik benzinske pumpe, koji je često viđao srećnu dobitnicu, izjavio je za medije:
„Drago mi je što je osvojila novac. Viđam je svaki dan. Vjerujem da će joj dobitak promijeniti život.“
Dobitni tiket je unovčen u sedištu državne lutrije, ali žena nije otkrila kako će potrošiti novac. Bez obzira na to, njen slučaj podseća nas da sreća može biti na dohvat ruke – uz samo malo hrabrosti da je potražimo.
