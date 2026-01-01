Logo
Large banner

Ušla na pumpu da sipa gorivo, pa osvojila 240.000 evra: Nadzorna kamera snimila reakciju

01.01.2026

10:37

Komentari:

0
Ушла на пумпу да сипа гориво, па освојила 240.000 евра: Надзорна камера снимила реакцију
Foto: Printscreen/X

Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa nadzorne kamere sa benzinske pumpe u Fort Milu, Južna Karolina, koji je ubrzo postao viralan. U centru pažnje je neimenovana žena koja je svratila da napuni rezervoar, ali je njen dan dobio neočekivan preokret.

Dobitak na srećki vrijedan 250.000 dolara

Žena je odlučila da pored goriva "natoči" i malo sreće, kupivši srećku na obližnjoj polici. U trenutku kada je shvatila da je osvojila 250.000 dolara (oko 240.000 evra), njena reakcija bila je neprocenjiva – skočila je od sreće, pokazala tiket prodavcu i počela da ga grli.

Đogani

Scena

Još jedan skandal za NG - Đogani prekinuo koncert: Organizator je pobjegao sa parama

Nadzorna kamera zabilježila je urnebesne scene: žena je pala na koljena, podigla ruke u vis i nastavila da grli prisutne muškarce i žene u prodavnici. Slavlje se sigurno nastavilo i nakon što je stigla kući.

Reakcije vlasnika pumpe

Vlasnik benzinske pumpe, koji je često viđao srećnu dobitnicu, izjavio je za medije:

„Drago mi je što je osvojila novac. Viđam je svaki dan. Vjerujem da će joj dobitak promijeniti život.“

Planovi ostaju tajna

Dobitni tiket je unovčen u sedištu državne lutrije, ali žena nije otkrila kako će potrošiti novac. Bez obzira na to, njen slučaj podseća nas da sreća može biti na dohvat ruke – uz samo malo hrabrosti da je potražimo.

Podijeli:

Tagovi:

srećka

benzinska pumpa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јутрос у Српској измјерено чак минус 11

Društvo

Jutros u Srpskoj izmjereno čak minus 11

2 h

0
У новогодишњој ноћи ударио д‌јевојчицу (15) и побјегао

Region

U novogodišnjoj noći udario d‌jevojčicu (15) i pobjegao

2 h

0
Тешка несрећа у Приједору: Четворо повријеђених у судару четири аутомобила

Hronika

Teška nesreća u Prijedoru: Četvoro povrijeđenih u sudaru četiri automobila

2 h

0
Скандал организатора: Надица Адемов изашла на бину и одбила да пјева

Scena

Skandal organizatora: Nadica Ademov izašla na binu i odbila da pjeva

2 h

0

Više iz rubrike

Радник Дизнијевог парка спасио публику од опасног реквизита

Zanimljivosti

Radnik Diznijevog parka spasio publiku od opasnog rekvizita

2 h

0
Догодило се на данашњи датум, 1. јануар

Zanimljivosti

Dogodilo se na današnji datum, 1. januar

3 h

0
Како се прослављала Нова година кроз историју?

Zanimljivosti

Kako se proslavljala Nova godina kroz istoriju?

12 h

0
Поклон

Zanimljivosti

Ova 3 predmeta nikada ne treba poklanjati voljenim osobama, vjeruje se da donose nesreću

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Sirijski bombaš samoubica htio ući u crkvu. Nije uspio, aktivirao je bombu na ulici

11

41

Karleuša otkrila detalje intime s Duškom: Nismo imali odnos...

11

39

Bugarska zvanično prešla na evro

11

27

Džejms Naneli novi košarkaš AEK-a iz Atine

11

17

Detalji stravičnog požara u Švajcarskoj: Najmanje 10 mrtvih, više povrijeđenih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner