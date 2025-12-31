Logo
Ova 3 predmeta nikada ne treba poklanjati voljenim osobama, vjeruje se da donose nesreću

Izvor:

Krstarica

31.12.2025

21:50

Поклон
Foto: Acharaporn Kamornboonyarush/Pexels

U mnogim kulturama širom svijeta postoje vjerovanja koja upozoravaju na to koje poklone nikada ne treba davati voljenim osobama.

Iako danas mnogi na ove običaje gledaju sa osmijehom, tradicionalna uvjerenja i dalje imaju svoje mjesto u svijesti ljudi, naročito kada je riječ o predmetima koji simbolizuju tugu ili bol.

U nastavku otkrivamo tri predmeta za koje narodna vjerovanja posebno upozoravaju da ih nikada ne treba davati, osim ako vas druga osoba nije zamolila da joj baš to poklonite.

Biseri – podsjećaju na suze, tuga i bol ih prate

S obzirom na njihov oblik i boju, biseri sami po sebi podsećaju na suze. Kada nekome poklonite ogrlicu sa biserima, vjeruje se da mu time donosite tugu i bol u život, piše Krstarica.

Posebno je važno ne davati bisere budućim mladama. Po starom vjerovanju to može da dovede do nesrećnog braka.

радијатор гријање

Banja Luka

"Poklon" za praznike: Na hiljade stanova u Banjaluci osvanulo bez grijanja

Platnene maramice – nagovještavaju suze

Budući da se koriste tokom tužnih trenutaka u našem životu, ne treba ih poklanjati.

Kao i kod bisera, ovakav poklon nagoviještava suze i tugu.

Broš – donosi bol osobi kojoj ga poklanjate

Treći predmet koji nikada ne treba poklanjati jeste broš. Svaki broš ima oštru i šiljatu iglu. Možda ne aludira na suze, poput maramice i bisera, ali simbolično “donosi bol” osobi koja ga dobija.

Vjeruje se i da ako primalac želi, mi mu ove predmete u svakom slučaju možemo pokloniti. Samo je potrebno da tražimo novčanicu zauzvrat. Vjeruje se da ako primalac “plati” za poklon time može da se izbjegne nesreća.

Da li ste ikada čuli za ova vjerovanja? Da li vi znate za još neke predmete koje ne treba poklanjati?

23

00

Kako se proslavljala Nova godina kroz istoriju?

22

50

Zakerberg: Smartfon će biti zamjenjen pametnim naočarima

22

40

Cijene prirodnog gasa u velikom padu

22

30

Kako da koža ne izgleda sivo od jake šminke i alkohola: Važni savjeti za njegu prvog dana 2026. godine

22

20

Pjevačica 15 godina bila u vezi sa ovim biznismenom: "Vjerovala sam da ću se udati za njega"

