Ova 3 predmeta nikada ne treba poklanjati voljenim osobama, vjeruje se da donose nesreću

Izvor:
Krstarica
31.12.2025
21:50
Komentari:0
U mnogim kulturama širom svijeta postoje vjerovanja koja upozoravaju na to koje poklone nikada ne treba davati voljenim osobama.
Iako danas mnogi na ove običaje gledaju sa osmijehom, tradicionalna uvjerenja i dalje imaju svoje mjesto u svijesti ljudi, naročito kada je riječ o predmetima koji simbolizuju tugu ili bol.
U nastavku otkrivamo tri predmeta za koje narodna vjerovanja posebno upozoravaju da ih nikada ne treba davati, osim ako vas druga osoba nije zamolila da joj baš to poklonite.
S obzirom na njihov oblik i boju, biseri sami po sebi podsećaju na suze. Kada nekome poklonite ogrlicu sa biserima, vjeruje se da mu time donosite tugu i bol u život, piše Krstarica.
Posebno je važno ne davati bisere budućim mladama. Po starom vjerovanju to može da dovede do nesrećnog braka.
Budući da se koriste tokom tužnih trenutaka u našem životu, ne treba ih poklanjati.
Kao i kod bisera, ovakav poklon nagoviještava suze i tugu.
Treći predmet koji nikada ne treba poklanjati jeste broš. Svaki broš ima oštru i šiljatu iglu. Možda ne aludira na suze, poput maramice i bisera, ali simbolično “donosi bol” osobi koja ga dobija.
Vjeruje se i da ako primalac želi, mi mu ove predmete u svakom slučaju možemo pokloniti. Samo je potrebno da tražimo novčanicu zauzvrat. Vjeruje se da ako primalac “plati” za poklon time može da se izbjegne nesreća.
Da li ste ikada čuli za ova vjerovanja? Da li vi znate za još neke predmete koje ne treba poklanjati?
