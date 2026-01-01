Logo
Skandal organizatora: Nadica Ademov izašla na binu i odbila da pjeva

Telegraf

01.01.2026

09:14

Скандал организатора: Надица Адемов изашла на бину и одбила да пјева
Foto: Telegraf.rs

Nakon što je pjevačica Nadica Ademov izašla na binu i saopštila da zbog neprofesionalnosti organizatora neće pjevati novogodišnju noć, oglasio se Radiša Trajković Đani.

Naime, on je pjevač s kojim je Nadica po dogovoru trebalo nastupiti na Beogradskom sajmu.

Međutim, zbog neprofesionalnosti organizatora, kada su joj saopštili da će na binu tek u 3 sata poslije ponoći, Nadica je prekinula Đanijev nastup i obratila se publici.

Đanija je nakon svirke ekipa Telegrafa pitala šta se dogodilo.

- Žao mi je što se to desilo. Ja sam dobio satnicu i ispoštovao - rekao je Đani, pa nastavio:

- Ja Nadicu mnogo volim i ona je moja sestra. Najavljivao sam je na bini, ali je Darko ipak izašao jer je po satnici on trebao da pjeva. Ne znam šta se dogodilo između Nadice i organizatora, mi smo samo radili ono sto su nam rekli - rekao je Đani za Telegraf.

Slagali je organizatori - ona nije dala na sebe

Nadica Ademov napustila je halu na Sajmu gdje je imala zakazan novogodišnji nastup, zajedno sa Darkom Lazićem, Radišom Trajkovićem Đanijem i Aleksandrom Mladenović.

Pjevačica je halu napustila nakon što joj je saopšteno da će na binu prvi put te noći izaći u 3 ujutru i pjevati do 5, iako je trebalo da se ona, Darko i Đani smjenjuju na sat vremena. Konkretno, Nadica je prvi put na binu trebalo da izađe od 00:30h.

Međutim, Nadica je napustila halu upravo zbog nepoštovanja dogovora od strane organizatora koji su joj menjali satnicu, ali je prethodno postupila fer - izašla je na binu i ljudima saopštila da neće pevati, kao i razlog zbog kog se to desilo.

Nadica Ademov

koncert

