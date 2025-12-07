Barbara Vitez, tada 16-godišnja djevojčica iz Sente, nestala je novembra 2016. godine i do danas nije pronađena.

Iako se od samog početka sumnja da je kobnog dana upala u Tisu, tijelo nikada nije pronađeno. U međuvremenu, porodici su stizale različite informacije o Barbari, pa čak i to da je viđena u Mađarskoj.

Srbija Porodica prijavila nestanak trudnice, policija zatekla užasan prizor u rijeci

Barbara Vitez nestala je 25. novembra 2016. godine i od tada se traga za njom. Godinama se nalazi na žutoj Interpolovoj potjernici, koja se raspisuje za nestalima.

Prema dosadašnjim informacijama, kobne večeri Barbara se vraćala sa rođendana, sa još dvojicom drugara. Upravo njeni drugovi su nakon nestanka ispričali u policiji da se djevojčica oklizala na mostu i upala u rijeku.

Mladići su davali kontradiktorne izjave o tome šta se desilo, kao i da su i sami istražitelji imali utisak da ne govore istinu i nešto kriju. Sa druge strane, roditelji djevojčice od prvog dana tvrdili su da u takvu verziju priče ne vjeruju.

Svijet Zaharova: Kijevski režim - međunarodna korupcijska brigada

Slučaj je od samog početka medijski ispraćen, a tokom istrage dešavale su se čudne situacije. Tako je na adresu porodice stiglo misteriozno pismo, u kojem se navodilo da je Barbara te večeri drogirana, silovana i bačena u rijeku.

Dječaci koji su kobne večeri bili sa Barbarom podvrgnuti su poligrafskom ispitivanju i prošli su isto. Ipak, mediji su pisali i da su na neka pitanja slagali. Do danas nije poznato na koja su tačno pitanja slagali.

U narednim godinama porodici su stizale različite informacije. Naime, pojavila se informacija i da je Barbara viđena u Mađarskoj, u klubu, međutim, ove informacije nikada nisu zvanično potvrđene.

"Sve institucije zakazale“

Endre Vitez, otac djevojčice, svojevremeno je za "Nova.rs" istakao da su u ovom slučaju svi zakazali.

"Mi danas nemamo ama baš nikakve informacije. Advokat kaže da ne može ništa, jer tužilac ne da da se ovaj slučaj ponovo otvori, kako kaže, navodno stoji zamrznut. Nije zaključan, ali se ništa ne radi po tom pitanju. Policija ne zove, znam da je ranije smijenjen komandir stanice u Senti, postavljen je novi, ali i njemu su vezali ruke ovi iz Beograda. Neko očigledno koči, a zašto – ne znam“, rekao je Endre 2020. godine u razgovoru za "Nova.rs".

On se osvrnuo i na teoriju koju su dječaci koji su kobne večeri bili s njegovom ćerkom u društvu ispričali u policiji – da se Barbara okliznula i upala u rijeku.

Zdravlje Jabukovo sirće je najbolji čuvar zdravlja: Evo kako ga pravilno uzimati

"Mislim da je moja kćerka oteta, jer da nije – bila bi pronađena. Otišla je od kuće i samo nestala, da je mrtva – našli bi je. Pretraživali su rijeku gomilu puta, najnovijom tehnologijom i opet ništa! Znate, ko god da se utopio, pronađen je, a Barbara do danas nije. Drugari su rekli da se utopila, ipak, oni danas kada prođu pored nas ni ne pogledaju nas“, rekao je on tada.

"Mi te čekamo“

Inače, Endre se prije nekoliko dana oglasio na društvenoj mreži Fejsbuk povodom nestanka kćerke.

"Mi ni dan danas ne znamo sta se desilo. Čekamo te svakoga dana“, napisao je on.