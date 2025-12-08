Porodica prijavila nestanak trudnice, policija zatekla užasan prizor u rijeci

U rijeci Bistrici u naselju Grabanica kod Kline pronađeno je beživotno tijelo žene koja je prijavljena sinoć kao nestala od strane svoje porodice.

Portparol policije za region Peći, Fadil Gaši, rekao je za Gazetu Ekspres da je tijelo pronađeno oko 13:15 časova.

"Tijelo je pronašla policija oko 13:15. Sinoć, oko 19:30, porodica je prijavila da je napustila kuću i da joj se gubi svaki trag", rekao je on.

Lokalni mediji izvještavaju da je žrtva imala oko 40 godina i da je bila trudna.

Navodno je napustila kuću juče oko 11:00 časova, a kasnije ju je porodica prijavila policiji kao nestalu.

Policija je uspjela da pronađe tijelo pomoću drona.

Gaši je naveo da je slučaj prvobitno vođen kao slučaj "nestale osobe", a tokom potrage beživotno tijelo pronađeno je oko jednog kilometra od seoskog mosta.

"Ljekar je konstatovao smrt", rekao je portparol, dodajući da su na licu mjesta bili i regionalni istražioci i državni tužilac.

Tužilac je naložio da tijelo bude poslato u Institut za sudsku medicinu na obdukciju.