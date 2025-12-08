Logo
Large banner

Porodica prijavila nestanak trudnice, policija zatekla užasan prizor u rijeci

Izvor:

Telegraf

08.12.2025

03:45

Komentari:

0
Породица пријавила нестанак труднице, полиција затекла ужасан призор у ријеци
Foto: pexels

U rijeci Bistrici u naselju Grabanica kod Kline pronađeno je beživotno tijelo žene koja je prijavljena sinoć kao nestala od strane svoje porodice.

Portparol policije za region Peći, Fadil Gaši, rekao je za Gazetu Ekspres da je tijelo pronađeno oko 13:15 časova.

MARIJA-ZAHAROVA-230925

Svijet

Zaharova: Kijevski režim - međunarodna korupcijska brigada

"Tijelo je pronašla policija oko 13:15. Sinoć, oko 19:30, porodica je prijavila da je napustila kuću i da joj se gubi svaki trag", rekao je on.

Lokalni mediji izvještavaju da je žrtva imala oko 40 godina i da je bila trudna.

Navodno je napustila kuću juče oko 11:00 časova, a kasnije ju je porodica prijavila policiji kao nestalu.

Policija je uspjela da pronađe tijelo pomoću drona.

Полиција Њемачка

Svijet

Tinejdžer (16) zadobio teške povrede u pucnjavi

Gaši je naveo da je slučaj prvobitno vođen kao slučaj "nestale osobe", a tokom potrage beživotno tijelo pronađeno je oko jednog kilometra od seoskog mosta.

"Ljekar je konstatovao smrt", rekao je portparol, dodajući da su na licu mjesta bili i regionalni istražioci i državni tužilac.

Бењамин Нетанјаху-28092025

Svijet

Netanjahu otkrio treću fazu Trampovog plana za Gazu

Tužilac je naložio da tijelo bude poslato u Institut za sudsku medicinu na obdukciju.

Podijeli:

Tag:

pronađeno tijelo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нова правила у ''Звездама Гранда'': И они излазе на сцену

Scena

Nova pravila u ''Zvezdama Granda'': I oni izlaze na scenu

11 h

0
Поскупљује вода у Бањалуци: Огласио се Водовод и открио колико

Banja Luka

Poskupljuje voda u Banjaluci: Oglasio se Vodovod i otkrio koliko

11 h

6
Експлозија у центру града: Повријеђено 13 особа, међу њима и седмогодишња дјевојчица

Svijet

Eksplozija u centru grada: Povrijeđeno 13 osoba, među njima i sedmogodišnja djevojčica

11 h

0
Како дјеца треба да посте и кад могу да се причесте?

Savjeti

Kako djeca treba da poste i kad mogu da se pričeste?

11 h

0

Više iz rubrike

Продаје се кућа у Сечњу

Srbija

Mišo prodaje kuću od 130 kvadrata za 20.000 KM

10 h

0
Нестала дјевојчица: Тражи се Магдалена (16)!

Srbija

Nestala djevojčica: Traži se Magdalena (16)!

13 h

0
У Србији само једна жена служи казну од 40 година затвора због бруталног убиства

Srbija

U Srbiji samo jedna žena služi kaznu od 40 godina zatvora zbog brutalnog ubistva

15 h

0
Priština Kosovo

Srbija

Rok za predaju kandidata za izbore u privremenim institucijama Prištine ističe

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

04

25

Ovaj mjesec je najpopularniji za vjeridbe

03

45

Porodica prijavila nestanak trudnice, policija zatekla užasan prizor u rijeci

02

53

Majka iz BiH osumnjičena da je tjerala maloljetne sinove na prinudni rad

02

01

Šta se dešava u organizmu ako svakog dana jedemo jaja?

22

31

Došao da popravi kablovsku, pa poginuo u bizarnoj nesreći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner