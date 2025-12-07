Logo
Noćna rutina koja obnavlja kožu lica dok spavate

Superžena

07.12.2025

13:31

Лице
Foto: pexels

San je najmoćniji saveznik kože, ali njegova regenerativna moć može biti dodatno pojačana pravilnom noćnom rutinom. Za razliku od dnevne njege koja štiti kožu od spoljašnjih uticaja, noćna rutina je fokusirana na obnovu, hidrataciju i oporavak.

Pravilno izvedena njega kože omogućava aktivnim sastojcima da djeluju tokom noći, popravljajući oštećenja nastala tokom dana, smanjujući znake starenja i vraćajući koži svježinu i blistav izgled.

Dovoljno je pridržavati se ovih jednostavnih koraka, a rezultati se vide već nakon nekoliko sedmica redovne primjene.

1. Temeljno čišćenje – prvi korak ka noćnoj njezi kože

Čišćenje je neophodno bez obzira na to da li ste koristile šminku ili ne. Koža tokom dana akumulira zagađenje, prašinu i ostatke make-up proizvoda, što može blokirati pore i uzrokovati iritacije.

Ako koristite puder, preporučuje se dvostruko čišćenje – prvo uljni ili balzam čistač koji rastvara šminku, a zatim blagi gel ili micelarna voda koja uklanja ostatke i ne oštećuje zaštitnu barijeru kože.

Ovaj korak osigurava da koža bude potpuno spremna za dalju nkegu i da svi aktivni sastojci kasnijih proizvoda djeluju maksimalno.

2. Tonik i njega područja oko očiju – dobro je i za opuštanje

Tonik je ključ za uravnoteženje pH kože i pripremu za serume i kreme. Važno je odabrati formulu bez alkohola kako bi koža ostala hidrirana i nježna. Nakon tonika, nanesite kremu za područje oko očiju.

Ovaj korak je posebno važan za sve koji provode mnogo vremena pred ekranima, jer masaža i hranljiva krema opuštaju mišiće oko očiju i pomažu u smanjenju natečenosti i sitnih bora. Na ovaj način koža oko očiju dobija dodatnu zaštitu i regeneraciju tokom noći.

3. Serum i hidratacija – završni koraci za sjaj i blistav ten

Noć je idealno vrijeme za aktivne sastojke poput retinoida, vitamina ili kiselina, koji pomažu u borbi protiv bora i pigmentacija. Ključno je uvesti jedan po jedan aktivan sastojak kako biste izbjegli iritacije.

Nakon seruma, završite hidratacijom – bilo da koristite bogatu kremu, ulje ili noćnu masku koja se ostavlja preko noći.

Ovim korakom "zaključavaju se" svi prethodno nanijeti proizvodi, koža ostaje hidrirana, obnovljena i blistava. Važno je znati da ne morate koristiti specijalnu noćnu kremu – dovoljna je vaša dnevna krema bez SPF-a, bogata hranljivim sastojcima.

njega kože

