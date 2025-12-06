Logo
''Bakin manikir'' je najveći trend ove zime: Evo o čemu se radi

Izvor:

Žena Blic

06.12.2025

09:06

Foto: Unsplash

Kad je riječ o zimskom manikiru, obično dominiraju tamne nijanse poput rum raisin ili toffee tonova. Ali, ko uopšte kaže da moramo da biramo samo takve boje tokom hladne sezone? Posebno u užurbanom periodu pred praznike, želimo manikir koji je jednostavan, "čist", pristaje uz svaki autfit i izgleda elegantno. Upravo to pružaju šifon nokti, koji se trenutno smatraju najljepšim manikirom za svaki dan.

Šifon nokti kao bakini

Ovaj izgled zapravo nije potpuno nov, već ga poznajemo od naših baka. Iza nostalgičnog trenda kriju se nježne pastelne nijanse laka, poput mliječnobele, suptilno roze ili svijetlo bež. Ipak, ključ nije sama boja, već završni sloj: blag, biserni sjaj koji podsjeća na klasični bakin lak, samo u modernijoj verziji.

Najbolje od svega je što su šifon nokti savršen "clean girl" manikir za svaki dan. Za razliku od klasičnog frenča, sedefasti završni sjaj daje suptilan glamur koji rukama odmah pruža njegovan i sofisticiran izgled. Blagi odsjaj podsjeća na skupu salonsku manikir tehniku, a možete ga vrlo lako postići i kod kuće.

Bez obzira na to da li imate kratke ili duge nokte, ovaj stil uvijek izgleda dobro. Važno je samo da zanoktice budu uredne i da su konture nokta čiste, kako bi prozirni lak došao do izražaja. Najljepše djeluju bijeli, roze ili krem tonovi sa blagim, sjajnim finišom koji propušta malo prirodne boje nokta, tako izgled ostaje moderan, a ne starinski.

