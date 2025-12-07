Logo
Large banner

Medvedev: Ažurirana strategija SAD liči na zaokret ogromnog broda

Izvor:

Sputnjik

07.12.2025

13:24

Komentari:

0
Медведев: Ажурирана стратегија САД личи на заокрет огромног брода
Foto: Tanjug/AP

Ažurirana Strategija nacionalne bezbjednosti SAD liči „na pokušaj okretanja ogromnog broda“ koji je dugo išao po inerciji, napisao je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev na društvenim mrežama.

„On (novi dokument) više liči na pokušaj okretanja ogromnog broda koji je dugo išao po inerciji i napokon odlučio da promeni kurs“, naveo je Medvedev, ukazujući da se u ažuriranoj strategiji Vašington prvi put posle mnogo godina otvoreno govori o potrebi obnavljanja strateške stabilnosti u Evroaziji i unaprijeđenju odnosa sa Rusijom.

Ažurirana Strategija nacionalne bezbednosti SAD predstavlja signal spremnosti na razgovore o arhitekturi bezbjednosti, smatra Medvedev.

Par, ljubav

Ljubav i seks

Došao je po djevojku na prvi dejt, a onda se desilo nešto nevjerovatno

"To nisu prijateljski zagrljaji, ali je prilično jasan signal: SAD su spremne da razgovaraju o arhitekturi bezbjednosti, a ne samo da smišljaju beskonačne, a što je najvažnije – besmislene sankcije (istina, nova ograničenja za rusku naftu znače nastavak dosadašnjeg kursa)“, naveo je on.

U petak je Bijela kuća objavila novu strategiju nacionalne bezbjednosti SAD, u kojoj se od Evrope zahtijeva da preuzme odgovornost za sopstvenu odbranu. U dokumentu se takođe navodi da se Bijela kuća razilazi u stavovima sa evropskim zvaničnicima koji imaju nerealna očekivanja u vezi sa sukobom u Ukrajini, piše Sputnjik.

Podijeli:

Tag:

Dmitrij Medvedev

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Par, ljubav

Ljubav i seks

Došao je po djevojku na prvi dejt, a onda se desilo nešto nevjerovatno

49 min

0
Полиција аутомобил

Hronika

Užas u Mostaru: Dječaka silovali stariji maloljetnici?

57 min

0
Младић из БиХ спасио д‌јевојчицу у Лондону: “Знао сам да морам нешто учинити”

Svijet

Mladić iz BiH spasio d‌jevojčicu u Londonu: “Znao sam da moram nešto učiniti”

59 min

0
Поплава оштетила древне књиге и документа у Лувру

Svijet

Poplava oštetila drevne knjige i dokumenta u Luvru

1 h

0

Više iz rubrike

Младић из БиХ спасио д‌јевојчицу у Лондону: “Знао сам да морам нешто учинити”

Svijet

Mladić iz BiH spasio d‌jevojčicu u Londonu: “Znao sam da moram nešto učiniti”

59 min

0
Поплава оштетила древне књиге и документа у Лувру

Svijet

Poplava oštetila drevne knjige i dokumenta u Luvru

1 h

0
Војска упала на ТВ у Бенину

Svijet

Vojska u Beninu upala na TV: ''Predsjednik je smijenjen''

1 h

0
Дјечак погинуо на скијању, очевици описали ужас

Svijet

Dječak poginuo na skijanju, očevici opisali užas

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Dva dječaka povrijeđena u sudaru, hitno prevezeni u Urgentni centar

13

51

Izbjegavajte ove četiri namirnice ako imate više od 40 godina

13

48

Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

13

46

Tramp Mlađi o korupciji u Ukrajini: Bogati su pobjegli

13

44

Vatra ''progutala'' noćni klub: Snimljen trenutak širenja požara u objektu punom gostiju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner