Medvedev: Ažurirana strategija SAD liči na zaokret ogromnog broda

Ažurirana Strategija nacionalne bezbjednosti SAD liči „na pokušaj okretanja ogromnog broda“ koji je dugo išao po inerciji, napisao je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev na društvenim mrežama.

„On (novi dokument) više liči na pokušaj okretanja ogromnog broda koji je dugo išao po inerciji i napokon odlučio da promeni kurs“, naveo je Medvedev, ukazujući da se u ažuriranoj strategiji Vašington prvi put posle mnogo godina otvoreno govori o potrebi obnavljanja strateške stabilnosti u Evroaziji i unaprijeđenju odnosa sa Rusijom.

Ažurirana Strategija nacionalne bezbednosti SAD predstavlja signal spremnosti na razgovore o arhitekturi bezbjednosti, smatra Medvedev.

"To nisu prijateljski zagrljaji, ali je prilično jasan signal: SAD su spremne da razgovaraju o arhitekturi bezbjednosti, a ne samo da smišljaju beskonačne, a što je najvažnije – besmislene sankcije (istina, nova ograničenja za rusku naftu znače nastavak dosadašnjeg kursa)“, naveo je on.

U petak je Bijela kuća objavila novu strategiju nacionalne bezbjednosti SAD, u kojoj se od Evrope zahtijeva da preuzme odgovornost za sopstvenu odbranu. U dokumentu se takođe navodi da se Bijela kuća razilazi u stavovima sa evropskim zvaničnicima koji imaju nerealna očekivanja u vezi sa sukobom u Ukrajini, piše Sputnjik.