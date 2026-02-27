Logo
Tužilaštvo traži da se vaspitačicama zabrani posjećivanje vrtića

ATV

27.02.2026

10:39

Тужилаштво тражи да се васпитачицама забрани посјећивање вртића

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu zatražilo je određivanje mjera zabrane za dvije vaspitačice predškolske ustanove ”Bambini”, osumnjičenima za psihičko zlostavljanje djeteta.

”Predložene su mjere zabrane preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti koje su u vezi s odgojem, njegom, zaštitom i zbrinjavanjem djece i maloljetnika, zabrana posjećivanja ustanovi ”Bambini” i zabrana sastajanja s zaposlenima u toj ustanovi”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu.

Odluku o predloženim mjerama donijeće Opštinski sud u Sarajevu.

”Budući da je riječ o krivičnom djelu s prioritetom zaštite oštećene osobe, u konkretnom slučaju djeteta, druge informacije ne možemo saopštavati”, navode u Kantonalnom tužilaštvu.

vaspitačice

Sarajevo

zlostavljanje

Vrtić

