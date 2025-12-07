Rubio: Dani cenzurisanja Amerikanaca na internetu su prošli

Izvor:
Američki državni sekretar Marko Rubio poručio je da kazna Evropske komisije Iks-u nije samo napad na pomenutu platformu.
Američki državni sekretar Marko Rubio poručio je da kazna Evropske komisije Iks-u nije samo napad na pomenutu platformu.
"To je napad na sve američke tehnološke platforme i američki narod od strane stranih vlada. Dani cenzurisanja Amerikanaca na internetu su prošli", poručio je Rubio.
