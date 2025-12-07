Logo
Rubio: Dani cenzurisanja Amerikanaca na internetu su prošli

Agencije

07.12.2025

13:27

Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki državni sekretar Marko Rubio poručio je da kazna Evropske komisije Iks-u nije samo napad na pomenutu platformu.

Američki državni sekretar Marko Rubio poručio je da kazna Evropske komisije Iks-u nije samo napad na pomenutu platformu.

"To je napad na sve američke tehnološke platforme i američki narod od strane stranih vlada. Dani cenzurisanja Amerikanaca na internetu su prošli", poručio je Rubio.

Svijet

Rusi smanjuju potrošnju alkohola

Podsjećamo, Evropska komisija je društvenu mrežu Iks u vlasništvu američkog milijardera Ilona Maska sa 120 miliona evra zbog nepoštovanja propisa Evropske unije u vezi sa digitalnim uslugama, dok je platforma TikTok nagodbom je izbjegla kaznu Evropske komisije.

Marko Rubio

