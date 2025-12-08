Logo
Jokić oborio rekord Majkla Džordana

08.12.2025

08:03

Јокић оборио рекорд Мајкла Џордана
Foto: Tanjug / AP / Gerald Herbert

Denver Nagetsi nastavljaju sa sjajnim partijama, a prethodne noći upisali su 17. pobjedu u sezoni, jer su savladali Šarlot Hornetse rezultatom 115:106. Pored trijumfa, tema je bila i novi istorijski domet Nikole Jokića.

Srpski as je u noći između subote i ned‌jelje upisao 11 asistencija, čime je svoj ukupan broj podigao na 5.636 u NBA karijeri.

Time je zvanično pretekao legendarnog Majkla Džordana, koji je karijeru završio sa 5.633 asistencije. Jokić je ovim učinkom izjednačio i učinak Čonsija Bilapsa, koji je završio karijeru sa identičnim brojem asistencija.

Jokić i ove sezone bilježi nezaboravne partije, protiv Klipersa je nedavno postigao 55 poena, čime je izjednačio najefikasniji učinak u NBA sezoni.

илу-вријеме-облаци-22102025

Društvo

Od minusa do 16 stepeni: Objavljena prognoza do petka

Protiv Šarlota je ponovo bio lider na terenu - meč je završio sa 28 poena i devet skokova, dok je Džamal Marej bio najefikasniji sa 34 poena za 35 minuta igre. Nagetsi su sporije ušli u duel, pa je poslije prve četvrtine bilo 34:34, a na poluvrijeme su otišli sa minimalnim zaostatkom.

U nastavku je Denver potpuno preuzeo kontrolu. Serijom u drugom poluvremenu stekli su najveću prednost od 14 poena i rutinski priveli utakmicu kraju, prenosi Telegraf.

Nikola Jokić

