Šta vam zvijezde predviđaju za danas?

Pred vama je astrološka slika za ponedjeljak, 8. decembar 2025. godine.

Ovan

Dan donosi povećanu mentalnu oštrinu i potrebu da se nešto pokrene. Međutim, okolina može usporavati vaš ritam, što rađa nervozu. Umjesto insistiranja na trenutnom napretku, planirajte. Večernji sati donose jednu iskreno motivišuću vijest.

Bik

Osjećate unutrašnju stabilnost, ali nečiji zahtjevi mogu narušiti vaš mir. Nemojte prihvatati tuđe obaveze kao svoje. Finansijski aspekt je povoljan, moguća mala dobit ili dobra prilika koju ne treba ignorisati.

Blizanci

Vaš vladar Merkur jača vašu komunikativnost, ali danas su riječi osjetljivije nego inače. Dobro je za pregovore, ali ne i za emotivne rasprave. Dobijate uvide koji vam pomažu da rješite ono što se dugo vuče u pozadini.

Rak

Danas ste posebno intuitivni. Neko iz vaše blizine može tražiti savjet, ali pazite da se ne prepunite tuđim emocijama. Poslovno, veća preciznost se od vas očekuje; ne brzajte i izbjegnite propuste.

Lav

Potreba za priznanjem danas je pojačana, ali pravi uspjeh dolazi ako prepustite da dela govore umjesto vas. U međuljudskim odnosima može doći do važnog razgovora koji skida teret sa srca. Večeras, kreativni podsticaj.

Djevica

Organizacija vam je jača strana, ali danas vas nešto ili neko izbacuje iz ritma. Umjesto nervoze, izaberite analitički pristup. Moguća su prijatna iznenađenja u porodičnom krugu ili vijest koja vam vraća sigurnost.

Vaga

Energije odnosa su naglašene. Potrudite se da čujete druge malo dublje nego inače to rješava potencijalne nesporazume. Dobar je dan za partnerske dogovore, romantiku i umjetničke aktivnosti.

Škorpija

Duboke teme, sjećanja ili nerealizovane obaveze mogu izroniti danas. Međutim, imate snagu da se izborite sa tim. Intuicija je izoštrena, pa vjerujte prvom utisku. Finansije, izbjegavajte rizične poteze.

Strijelac

Sunce u vašem znaku donosi snagu i optimizam, ali Mjesec podstiče refleksiju. Danas je važno da uskladite impuls i plan. Dobar je trenutak za pokretanje ličnih projekata. Emocionalno, toplina i otvoren razgovor.

Jarac

Pripremate teren za nešto dugoročno. Mogući su kontakti sa ljudima koji vam kasnije mnogo znače. Radna sfera zahtijeva strpljenje, ali rezultat će biti stabilan. Ne zanemarujte odmor.

Vodolija

Ideje su vam blistave, ali danas je potrebno malo više strukture da bi postale realnost. Dobar aspekt vam donosi podršku prijatelja ili prijatnu socijalnu interakciju. Emocionalno, neko vas posmatra sa divljenjem.

Ribe

Osjetljivi ste, ali i izuzetno inspirisani. Profesionalni sektor može donijeti pohvalu ili potvrdu da ste na pravom putu. Na emotivnom planu izbjegavajte idealizaciju, držite se realnosti, bar danas, piše novosadska.tv.