Dječak stradao u podmetnutom požaru

Šezdesetogodišnja žena i d‌ječak (5) mrtvi su nakon "nepromišljenog i ubilačkog" napada na porodičnu kuću.

Tijela su izvučena iz ugljenisanih ostataka poluodvojene kuće u Edenderiju u Irskoj oko 19.45 sati u subotu.

Druga žena, u pedesetim godinama, liječi se u bolnici zbog povreda.

Narednik Lijam Geragti potvrdio je da policija vjeruje da je kuću napala jedna ili više nepoznatih osoba te da je požar namjerno podmetnut.

Opisao je podmetanje požara kao "nepromišljen, bešćutan i ubilački napad na porodičnu kuću", navodi "Metro".

Sudija Kler Mari rekla je na Fejsbuku: "Teško je riječima opisati koliko su ljudi shrvani. Gubitak tako nevinih života je neoprostiv. Neka njihove jadne duše počivaju u vječnom miru."

Još je dodala:

"Edenderi je danas mračnije mjesto."