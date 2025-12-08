Dječak stradao u podmetnutom požaru

08.12.2025
07:50
Komentari:0
Šezdesetogodišnja žena i dječak (5) mrtvi su nakon "nepromišljenog i ubilačkog" napada na porodičnu kuću.
Tijela su izvučena iz ugljenisanih ostataka poluodvojene kuće u Edenderiju u Irskoj oko 19.45 sati u subotu.
Druga žena, u pedesetim godinama, liječi se u bolnici zbog povreda.
Narednik Lijam Geragti potvrdio je da policija vjeruje da je kuću napala jedna ili više nepoznatih osoba te da je požar namjerno podmetnut.
Svijet
Talas povukao turiste u more, ima mrtvih i nestalih
Opisao je podmetanje požara kao "nepromišljen, bešćutan i ubilački napad na porodičnu kuću", navodi "Metro".
Sudija Kler Mari rekla je na Fejsbuku: "Teško je riječima opisati koliko su ljudi shrvani. Gubitak tako nevinih života je neoprostiv. Neka njihove jadne duše počivaju u vječnom miru."
Još je dodala:
"Edenderi je danas mračnije mjesto."
Najnovije
Najčitanije
08
52
08
52
08
44
08
42
08
42
Trenutno na programu