Mjere stižu, ali ne na vrijeme: Do kada će se Banjalučani gušiti?

Banjalučani se i dalje guše u zagađenom vazduhu. sunčano je,ali zagađene materije su ty iako ih ne vidimo. Ložišta još više zagađujy, a zagađenje stvara nove zdravstvene problemima građana.

"Mnogima smeta. Nije ni čudo što je zagađeno kada u centru grada ljudi lože peći na drvo i pelet",

"Naravno da smeta. Preko dana izađem iz kuće, obavim što treba i vraćam se. Manje više za nas stare, problem su djeca i omladina. Kako živjeti",

"Sami smo odabrali gdje ćemo živjeti. Grijati se mora, tako je kako je", neki su od komentara građana.

Mjere stižu, ali nažalost, ne na vrijeme. Jednoglasno usvajanje novog Nacrta kratkoročnog plana za smanjenje koncentracije zagađujućih materija u vazduhu, pokazuje da je problem konačno ozbiljno shvaćen. Nacrt je izrađen po Zakonu o zaštiti vazduha Republike Srpske, ali je usklađen i sa evropskom direktivom koja je duplo strožija od naše. Neke od mjera u nacrtu su pojačano pranje kritičnih saobraćajnica, privremena ograničenja prljavih radova, pojačane kontrole i sankcionisanje otvorenog spaljivanja otpada i pojačano održavanje kotlovnica.

"Radi se o mjerama koje možemo sprovesti trenutno. Ovdje nema dugoročnih mjera. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju će dati saglasnost za ovaj nacrt, isti je usklađen sa našim zakonom, ali i sa evropskom direktivom koja je mnogo strožija od naše", kaže Predrag Ilić direktor Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske.

Nedostatak vjetra, gusta magla i visok vazdušni pritisak uticali su na zadržavanje aerozagađenja na našem području. Iz PHMZ-a poručuju da nas u narednim danima očekuje jak sjeverni vjetar koji će smanjiti zadržavanje zagađenih čestica.

"Ono što se desilo prethodnih nekoliko dana da smo prvo imali padavine, a sada najavljujemo povremeno jak vjetar i samim tim će situacija biti dosta bolja i povoljnija. dakle, zadnja dva dana u ovoj godini ćemo imati jak sjeverni vjetar koji će doprinijeti tome da se zagađenje ne zadržava, a onda iza Nove godine očekujemo jačanje jugovine koji je najpovoljniji ako pričamo o uticaju vremena na aerozagađenje", rekla je Milica Đorđević, meteorolog.

Institucije najavljuju mjere, a vremenske prilike utiču na smanjenje zadržavanja štetnih materija u vazduhu, ali zagađenost vazduha ostaje nerješiv problem na duže staze. Privremeno poboljšanje može olakšati, ali bez dugoročnog plana koji će se doslijedno primjenjivati svake zime ćemo se sve vise gušiti.