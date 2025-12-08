Pogledajte Jokićevo dodavanje preko cijelog terena

Denver Nagetsi su ostvarili desetu uzastopnu pobjedu na gostovanjima, prvi put u istoriji franšize, nakon trijumfa od 115:106 nad Šarlot Hornetsima.

Nikola Jokić i Džamal Marej nastavili su da nose svoj tim na gostovanjima. Marej je počeo silovito, ubacivši 23 od svojih vodećih 34 poena već u prvoj četvrtini. Zabilježio je šest asistencija i nijednu izgubljenu loptu, uz šut iz igre 14/25.

Jokić je ubacio 28 poena, uz devet skokova i 11 asistencija, prestigavši Majkla Džordana i izjednačivši se sa Čonsijem Bilapsom na 51. mjestu vječne liste asistenata. Sledeći koga može da stigne je Karim Abdul-Džabar, koji ima 24 asistencije više, ukupno 5.660.

Ipak, ono o čemu svi pričaju, jeste nevjerovatno dodavanje Jokića preko cijelog terena.

Baš kada se svima činilo da se Jokić umorio, i ostao bez daha i snage, on je uradio nešto što je "zapalilo" i komentatore i amosferu.

Odmah iz auta praktično, bacio je pas za Pejtona Votsona, i to preko čitavog terena, a Votson je lagano poentirao.