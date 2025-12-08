Logo
Gdje je pravo mjesto za jelku u domu?

Гдје је право мјесто за јелку у дому?
Foto: Unsplash

Ukrašavanje doma novogodišnjom jelkom jedan je od trenutaka koji označava početak praznične sezone koja sa sobom nosi posebnu vrstu energije.

Bez ozbira na to da li biramo raskošnu jelku punu detalja ili jednostavniju varijantu, definitivno će unijeti toplinu i radost.

Prema feng šuiju, jelka nije samo praznična dekoracija već snažan simbol vitalnosti, rasta i novih početaka.

Feng šui je kineska disciplina uređivanja stvari u harmoniji i ravnoteži sa prirodnim svijetom oko vas. Ovo je posebno važno tokom praznične sezone kada ispunjavamo domove novim bojama, oblicima i aromama. U feng šuiju ove boje i oblike nazivamo pet elemenata - vatra, zemlja, metal, voda, drvo. Jelka nas povezuje sa živim svijetom, pa se smatra snažnim simbolom elementa drveta. Pored toga, trouglasti oblik božićne jelke smatra se elementom vatre, a još više kada je prekriven svetlima.

Najbolje mjesto za jelku prema feng šuiju

Idealna lokacija za novogodišnju jelku je u oblasti bogatstva, slave ili porodice u vašem domu, jer ih podržavaju drvo i vatra. Oblast bogatstva je prostorija u gornjem lijevom uglu vašeg doma ili gornji lijevi ugao bilo koje sobe. Oblast slave nalazi se preko puta vaših ulaznih vrata.

Trouglasti oblici prikazani u ovim oblastima poboljšavaju finansije, obilje i prosperitet, prema čuvenoj kineskoj disciplini.

Mnogi ljudi misle da moraju da izlože svu dekoraciju koju su skupljali godinama, bez obzira da li im se i dalje sviđa ili ne. Međutim, važno je da izložite samo one dekoracije koje zaista volite, a ne cijelu svoju kolekciju.

Ako ne postavljate božićnu jelku, ali ipak želite da na neki način dekorišete dom, unesite malo prirode unutra tako što ćete izložiti zimzelene grane ili božićne zvijezde kako biste se suprotstavili zimskoj tmurnosti i podstakli goste da se smiju i uživaju u prazniku.

