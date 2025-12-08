Kako bivši supružnici ostvaruju pravo na porodičnu penziju?

Pravo na porodičnu penziju pod istim uslovima kao i bračni i vanbračni partneri imaju i bivši supružnici ako su poslije razvoda braka sudskim putem stekli pravo na izdržavanje. Oni moraju ispuniti i dodatne uslove.

Kako objašnjavaju u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), pravo na porodičnu penziju pod istim uslovima kao i supružnik i vanbračni partner može ostvariti i supružnik iz razvedenog braka i vanbračni partner poslije prestanka zajednice života vanbračnih partnera ako im je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje.

"Pored sudske presude kojom je utvrđeno pravo na izdržavanje, pravo na porodičnu penziju supružnik iz razvedenog braka i vanbračni partner posle prestanka zajednice života vanbračnih partnera mogu ostvariti ako ispune sledeće uslove: ako je brak, odnosno vanbračna zajednica života utvrđen pravnosnažnim rješenjem vanparničnog suda trajao najmanje tri godine ili ako sa umrlim osiguranikom, odnosno korisnikom prava ima zajedničko dijete, u kom slučaju se pravo ostvaruje bez obzira na dužinu trajanja braka, odnosno vanbračne zajednice utvrđene pravnosnažnim rješenjem vanparničnog suda", objašnjavaju za Biznis Kurir u Fondu PIO.

Činjenice o porodičnoj penziji:

- Udovica mora imati napunjene 53 godine da bi ostvarila pravo na porodičnu penziju

- Pravo na porodičnu penziju ima i žena koja je postala nesposobna za rad prije smrti supružnika

- Ukoliko s preminulim osiguranikom ima zajedničku djecu i ona obavlja roditeljsku dužnost

- Ukoliko nije napunila 53 godine, ali je napunila 45 godina, pravo na penziju stiče kada napuni 53 godine

- Udovac mora imati 58 godina u trenutku smrti supruge da bi ostvario pravo na penziju

- Pravo na porodičnu penziju ima i udovac koji je postao nesposoban za rad prije smrti supruge

- Ukoliko s preminulom suprugom ima zajedničku djecu i on obavlja roditeljsku dužnost

A koliku će porodičnu penziju dobiti bivši supružnici, prije svega zavisi od toga koliko osoba ima pravo da je dobije.

"Iznos porodične penzije se određuje u procentu od penzije koja pripada, odnosno koja bi pripadala umrlom u momentu smrti, i to za jednog člana 70 odsto, za dva člana 80 odsto, za tri člana 90 odsto, za četiri i više članova 100 odsto. Ako pravo na porodičnu penziju imaju supružnik, vanbračni partner, supružnik iz razvedenog braka i vanbračni partner posle prestanka zajednice života vanbračnih partnera, ako im je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje, određuje se jedna porodična penzija u visini koja pripada za jednog člana porodice i dijeli u jednakim iznosima", ističu u Fondu PIO.