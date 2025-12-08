Logo
Minić nastavlja konsultacije za izradu budžeta

Минић наставља консултације за израду буџета
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić nastavlja konsultacije za izradu budžeta za narednu godinu i to sa predstavnicima univerziteta, mladih i predstavnicima opština sa srpskom većinom u Federaciji BiH.

Minić će prvo o budžetu razgovarati sa predstavnicima Univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, te članovima Unije studenata i Omladinskog savjeta.

