Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić nastavlja konsultacije za izradu budžeta za narednu godinu i to sa predstavnicima univerziteta, mladih i predstavnicima opština sa srpskom većinom u Federaciji BiH.
Minić će prvo o budžetu razgovarati sa predstavnicima Univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, te članovima Unije studenata i Omladinskog savjeta.
