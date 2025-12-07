Logo
Kovačević: Integritet izbora nije nerušen, a kod opozicije odavno ne postoji

07.12.2025

14:47

Foto: ATV BL

Ponovljeno brojanje rezultata iz Doboja u Sarajevu je konačnu razliku između kandidata promijenilo za 0,87 odsto i to je još jedna potvrda da integritet izbornog procesa na prijevremenim izborima nije narušen, izjavio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

S druge strane, dodao je Kovačević, činjenica da je opozicija doživjela dvanaesti uzastopni izborni poraz, a da nijednom nije priznala poraz i čestitala pobjedniku, govori da oni nemaju nikakav integritet.

"Taktika problematizovanja rezultata u svim sredinama u kojima si izgubio izbore je zaista originalna i genijalna dosjetka vječnih izbornih gubitnika", naglasio je Kovačević.

Милорад Којић

Republika Srpska

Kojić: Konaković vrši mobing i diskriminaciju u MIP-u

On je istakao da nije bitno što su izbore izgubili kada oni priznaju samo rezultate sa mjesta gd‌je su pobijedili.

"Zato oni svaki poraz proglašavaju pobjedom i sami sebe proglašavaju predsjednicima. Uskoro će vjerovatno početi tvrditi da su supermeni, napoleoni, carevi... Ili prije veziri. Teška priča", objavio je Kovačević na "Iksu".

