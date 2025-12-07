Savez sindikata pokrenuo novu inicijativu za radnike

Savez sindikata pokrenuo je inicijativu da svi radnici u Srpskoj imaju pravo na periodične preventivne preglede.

Obavezni sistematski pregledi bi, smatraju, trebalo da bude stavljeno u zakonski okvir, jer zdrav radnik je, kažu, najefikasniji radnik. Saglasni su s tim i poslodavci.

U resornom ministarstvu, kažu, ovo je tema za dijalog socijalnih partnera da bi se došlo do rješenja koje će unaprijediti zdravlje radnika.

Sistematski pregledi obavezni su za radnike sa povećanim rizikom i radnike u vaspitno-obrazovnom procesu. To je preporuka, koja proističe iz Akta o procjeni rizika na radu.

Savez sindikata želi to da promijeni - da svaki radnik u Srpskoj ima pravo na obavezne zdravstvene preglede, što za sada ne prepoznaje zakonska regulativa u Srpskoj.

- Tražimo da se u što kraćem roku, izmjene zakonske odredbe vezano za ljekarske preglede i da svi radnici jednako imaju pravo da ih poslodavac upućuje na obavezne ljekarske preglede, s obzirom na to da postoje procedure koje su komplikovane da bi obavili osnovne zdravstvene preglede koji su nam svima potrebni - istakla je Aleksandra Jakšić, stručni saradnik za zaštitu zdravlja na radu u Savezu sindikata Republike Srpske.

Znamo da je prevencija najbolji lijek. Cilj periodičnih preventivnih pregleda i jeste da se bolesti otkrivaju u ranoj fazi kako bi liječenje počelo na vrijeme. U Zavodu za medicinu rada i sporta saglasni sa sindikatom - periodične preglede radnika bez povećanog rizika, staviti u zakon, prenosi "RTRS".

- Prošle godine u kompaniji sa 300 radnike bez povećanog rizika radili smo preglede, utvrdili smo dva novootkrivena tumorska oboljenja, upućivali na dalje pretrage - naveo je Vladimir Šormaz, načelnik Službe medicine rada u Zavodu za medicinu rada i sporta Republike Srpske.

U cilju očuvanja zdravlja radnika u kompaniji koja ih ima više od 2000 zaposlenih, Mtelu, provode više vrsta preventivnih pregleda. A omogućili su blagovremeno otkrivanje zdravstvenih problema, uključujući i teža oboljenja.

- Ljekarski pregledi za radna mjesta sa povećanim rizikom obavljaju se svake godine, u skladu sa zakonskim obavezama. Specijalistički pregledi za žene, usmjereni na prevenciju i rano otkrivanje oboljenja, obavljaju se svake godine, dok se opšti sistematski pregledi za sve zaposlene organizuju svake tri godine, prema preporukama iz Akta o procjeni rizika. Pored toga, zaposlenima su dostupni i prošireni specijalistički pregledi, koji dodatno unapređuju preventivnu zaštitu zdravlja - ukazao je Stefan Ličina iz kompanije Mtel.

Inicijativa Saveza sindikata ima i podršku poslodavaca. Kažu, u sve treba uključiti i Fond zdravstvenog osiguranja, a potrebno je, ističu, i jačati svijest o značaju sistematskih pregleda radnika.

- Zaista je dobra inicijativa jer je zdravlje radnika preduslov za uspješno funkcionisanje preduzeća i za efikasnost radnika - istakao je Zoran Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske

Pitanje koje je pokrenuo Savez sindikata Republike Srpske, ističu u Ministarstvu rada, tema je za dijalog socijalnih partnera, kako bi došli do najboljeg mogućeg rješenja.

- Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske i Vlada Republike Srpske će podržati sva rješenja koja će očuvati i unaprijediti zdravlje radnika u Republici Srpskoj, a koja su rezultat socijalnog dijaloga - naveli su iz Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite.

Zaštita na radu je osnovno pravo svakog radnika, zagarantovano ustavom i nadležnim zakonskim aktima – pitanje je samo da li će u te akte biti upisan i obavezan sistematski pregled za svakog radnika, svake godine.