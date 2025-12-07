Logo
Savez sindikata pokrenuo novu inicijativu za radnike

07.12.2025

21:00

Savez sindikata pokrenuo je inicijativu da svi radnici u Srpskoj imaju pravo na periodične preventivne preglede.

Obavezni sistematski pregledi bi, smatraju, trebalo da bude stavljeno u zakonski okvir, jer zdrav radnik je, kažu, najefikasniji radnik. Saglasni su s tim i poslodavci.

U resornom ministarstvu, kažu, ovo je tema za dijalog socijalnih partnera da bi se došlo do rješenja koje će unaprijediti zdravlje radnika.

немања радоњић

Sistematski pregledi obavezni su za radnike sa povećanim rizikom i radnike u vaspitno-obrazovnom procesu. To je preporuka, koja proističe iz Akta o procjeni rizika na radu.

Savez sindikata želi to da promijeni - da svaki radnik u Srpskoj ima pravo na obavezne zdravstvene preglede, što za sada ne prepoznaje zakonska regulativa u Srpskoj.

- Tražimo da se u što kraćem roku, izmjene zakonske odredbe vezano za ljekarske preglede i da svi radnici jednako imaju pravo da ih poslodavac upućuje na obavezne ljekarske preglede, s obzirom na to da postoje procedure koje su komplikovane da bi obavili osnovne zdravstvene preglede koji su nam svima potrebni - istakla je Aleksandra Jakšić, stručni saradnik za zaštitu zdravlja na radu u Savezu sindikata Republike Srpske.

Znamo da je prevencija najbolji lijek. Cilj periodičnih preventivnih pregleda i jeste da se bolesti otkrivaju u ranoj fazi kako bi liječenje počelo na vrijeme. U Zavodu za medicinu rada i sporta saglasni sa sindikatom - periodične preglede radnika bez povećanog rizika, staviti u zakon, prenosi "RTRS".

- Prošle godine u kompaniji sa 300 radnike bez povećanog rizika radili smo preglede, utvrdili smo dva novootkrivena tumorska oboljenja, upućivali na dalje pretrage - naveo je Vladimir Šormaz, načelnik Službe medicine rada u Zavodu za medicinu rada i sporta Republike Srpske.

U cilju očuvanja zdravlja radnika u kompaniji koja ih ima više od 2000 zaposlenih, Mtelu, provode više vrsta preventivnih pregleda. A omogućili su blagovremeno otkrivanje zdravstvenih problema, uključujući i teža oboljenja.

- Ljekarski pregledi za radna mjesta sa povećanim rizikom obavljaju se svake godine, u skladu sa zakonskim obavezama. Specijalistički pregledi za žene, usmjereni na prevenciju i rano otkrivanje oboljenja, obavljaju se svake godine, dok se opšti sistematski pregledi za sve zaposlene organizuju svake tri godine, prema preporukama iz Akta o procjeni rizika. Pored toga, zaposlenima su dostupni i prošireni specijalistički pregledi, koji dodatno unapređuju preventivnu zaštitu zdravlja - ukazao je Stefan Ličina iz kompanije Mtel.

Inicijativa Saveza sindikata ima i podršku poslodavaca. Kažu, u sve treba uključiti i Fond zdravstvenog osiguranja, a potrebno je, ističu, i jačati svijest o značaju sistematskih pregleda radnika.

- Zaista je dobra inicijativa jer je zdravlje radnika preduslov za uspješno funkcionisanje preduzeća i za efikasnost radnika - istakao je Zoran Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske

Pitanje koje je pokrenuo Savez sindikata Republike Srpske, ističu u Ministarstvu rada, tema je za dijalog socijalnih partnera, kako bi došli do najboljeg mogućeg rješenja.

- Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske i Vlada Republike Srpske će podržati sva rješenja koja će očuvati i unaprijediti zdravlje radnika u Republici Srpskoj, a koja su rezultat socijalnog dijaloga - naveli su iz Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite.

Zaštita na radu je osnovno pravo svakog radnika, zagarantovano ustavom i nadležnim zakonskim aktima – pitanje je samo da li će u te akte biti upisan i obavezan sistematski pregled za svakog radnika, svake godine.

