Logo
Large banner

Vladika Sergije: Bogatstvo dijeliti sa onima kojima treba pomoći

Izvor:

SRNA

07.12.2025

14:09

Komentari:

0
Владика Сергије: Богатство дијелити са онима којима треба помоћи
Foto: Srna

Biti bogat nije grijeh, ali ga treba i podijeliti sa onima kojima je pomoć potrebna, rekao je episkop bihaćko-petrovački Sergije u besjedi u crkvi u Mrkonjić Gradu.

Biti bogat nije grijeh, ali ga treba i podijeliti sa onima kojima je pomoć potrebna, rekao je episkop bihaćko-petrovački Sergije u besjedi u crkvi u Mrkonjić Gradu.

"Biti bogat nije grijeh, ali to bogatstvo koje imamo treba uvijek da podijelimo sa drugima, da pomažemo druge, sjetimo se gladnih, onih koji su u tugama, bolovima, patnjama. Onda je naše bogatstvo istinski pred Bogom, jer prinesena je žrtva koju nam je Bog dao", rekao je vladika Sergije u Hramu Rođenja Presvete Bogorodice.

hitna pomoc

Hronika

Dva dječaka povrijeđena u sudaru, hitno prevezeni u Urgentni centar

Okupljenim vjernicima je poželio srećan nastavak posta jer se tako trude da dočekaju Hristovo rođenje u radosti.

"Mi postimo ovaj i svaki drugi post zbog pripreme za taj praznik. Post je zdrav, vjerujem da ljudi to sve više i shvataju. I mladi poste i idu u crkvu. To je radost crkvi našoj", rekao je vladika Sergije Srni.

Svetoj arhijerejskoj liturgiji među brojnim vjernicima prisustvovao je i načelnik opštine Mrkonjić Grad Dragan Vođević. U Hramu Rođenja Presvete Bogorodice u Mrkonjić Gradu nalaze se čestice moštiju Svetih besrebrenika Kozme i Damjana.

Podijeli:

Tag:

Vladika Sergije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Два дјечака повријеђена у судару, хитно превезени у Ургентни центар

Hronika

Dva dječaka povrijeđena u sudaru, hitno prevezeni u Urgentni centar

3 h

0
Избјегавајте ове четири намирнице ако имате више од 40 година

Savjeti

Izbjegavajte ove četiri namirnice ako imate više od 40 godina

3 h

0
Какво нас вријеме очекује наредних дана?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

3 h

0
Трамп Млађи о корупцији у Украјини: Богати су побјегли

Svijet

Tramp Mlađi o korupciji u Ukrajini: Bogati su pobjegli

3 h

1

Više iz rubrike

Какво нас вријеме очекује наредних дана?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

3 h

0
Сутра исплата новембарских пензија

Društvo

Sutra isplata novembarskih penzija

8 h

0
Једноставније остваривање новчане помоћи за новорођенчад уз нови електронски сервис

Društvo

Jednostavnije ostvarivanje novčane pomoći za novorođenčad uz novi elektronski servis

8 h

0
Душан из Српца комаде дрвета претвара у умјетност

Društvo

Dušan iz Srpca komade drveta pretvara u umjetnost

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

39

Netanjahu otkrio treću fazu Trampovog plana za Gazu

17

36

Nova pravila u ''Zvezdama Granda'': I oni izlaze na scenu

17

28

Poskupljuje voda u Banjaluci: Oglasio se Vodovod i otkrio koliko

17

27

Eksplozija u centru grada: Povrijeđeno 13 osoba, među njima i sedmogodišnja djevojčica

17

16

Kako djeca treba da poste i kad mogu da se pričeste?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner