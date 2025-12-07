Vladika Sergije: Bogatstvo dijeliti sa onima kojima treba pomoći

Biti bogat nije grijeh, ali ga treba i podijeliti sa onima kojima je pomoć potrebna, rekao je episkop bihaćko-petrovački Sergije u besjedi u crkvi u Mrkonjić Gradu.

Biti bogat nije grijeh, ali ga treba i podijeliti sa onima kojima je pomoć potrebna, rekao je episkop bihaćko-petrovački Sergije u besjedi u crkvi u Mrkonjić Gradu.

"Biti bogat nije grijeh, ali to bogatstvo koje imamo treba uvijek da podijelimo sa drugima, da pomažemo druge, sjetimo se gladnih, onih koji su u tugama, bolovima, patnjama. Onda je naše bogatstvo istinski pred Bogom, jer prinesena je žrtva koju nam je Bog dao", rekao je vladika Sergije u Hramu Rođenja Presvete Bogorodice.

Hronika Dva dječaka povrijeđena u sudaru, hitno prevezeni u Urgentni centar

Okupljenim vjernicima je poželio srećan nastavak posta jer se tako trude da dočekaju Hristovo rođenje u radosti.

"Mi postimo ovaj i svaki drugi post zbog pripreme za taj praznik. Post je zdrav, vjerujem da ljudi to sve više i shvataju. I mladi poste i idu u crkvu. To je radost crkvi našoj", rekao je vladika Sergije Srni.

Svetoj arhijerejskoj liturgiji među brojnim vjernicima prisustvovao je i načelnik opštine Mrkonjić Grad Dragan Vođević. U Hramu Rođenja Presvete Bogorodice u Mrkonjić Gradu nalaze se čestice moštiju Svetih besrebrenika Kozme i Damjana.