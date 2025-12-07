Logo
Sutra isplata novembarskih penzija

SRNA

07.12.2025

09:25

Сутра исплата новембарских пензија
U Republici Srpskoj sutra će biti isplaćene penzije za novembar u ukupnom iznosu od 168 miliona KM.

Krajem mjeseca biće isplaćena i decembarska penzija, kako bi najstarija populacija zbog nastupajućih praznika na vrijeme dobila mjesečna primanja, saopšteno je iz Ministarstva finansija Republike Srpske.

Početkom 2026. godine uslijediće novo povećanje penzija s ciljem da se podrži najstarija populacija stanovništva.

