Sutra isplata novembarskih penzija

U Republici Srpskoj sutra će biti isplaćene penzije za novembar u ukupnom iznosu od 168 miliona KM.
Krajem mjeseca biće isplaćena i decembarska penzija, kako bi najstarija populacija zbog nastupajućih praznika na vrijeme dobila mjesečna primanja, saopšteno je iz Ministarstva finansija Republike Srpske.
Početkom 2026. godine uslijediće novo povećanje penzija s ciljem da se podrži najstarija populacija stanovništva.
