Otkriće koje mijenja shvatanje granica života: Pronađena vatrena ameba

Dijelovi Nacionalnog parka Lasen Volcanic u Kaliforniji podsjećaju na pakleni pejzaž, sa izvorima ključale vode i blata gdje temperature dostižu i do 240 stepeni Celzijusa – uslovi smrtonosni za gotovo sav život.

Ipak, u tim negostoljubivim vodama međunarodni tim naučnika otkrio je izvanredan jednoćelijski organizam, sićušnu "vatrenu amebu", koja ne samo da preživljava, već i napreduje u ekstremnoj vrućini, piše Futurism.

Ovo skromno stvorenje, pod mikroskopom vidljivo tek kao lepljiva mrlja, postavilo je "novi rekord gornje temperaturne granice" za sve složene organizme na Zemlji.

Prema naučnicima, čija studija još čeka recenziju, ameba može da se razmnožava deobom na nevjerovatnoj temperaturi od 63 stepena Celzijusa. Nazvana Inkendiamoeba kaskadensis, što znači "vatrena ameba sa Kaskadskog gorja", ovo otkriće mijenja naše shvatanje granica života.

Postojanje ove amebe dovodi u pitanje dosadašnju ideju da su prokarioti – jednostavni organizmi bez definisane jedarne membrane, poput bakterija – jedini oblici života sposobni da prežive ekstremne temperature.

Iako prokarioti i dalje drže rekord otpornosti, sa vrstama koje opstaju na temperaturama od 65 do 122 stepena, ovo je prvi put da se jedan eukariot približio takvim granicama. Za razliku od prokariota, vatrena ameba je eukariot – složeni organizam sa ćelijom koja ima jasno definisanu jedro i organele. U ovu grupu spadaju sve životinje, biljke, gljive, kao i ljudi.

Za poređenje, gornja granica tjelesne temperature koju ljudi mogu da podnesu iznosi oko 43 stepena, nakon čega nastupa smrt. Dosad se vjerovalo da najotporniji eukarioti, poput nekih gljiva i crvenih algi, ne mogu da prežive iznad 55 do 60 stepeni, što otkriće vatrene amebe čini izuzetnim.

"Moramo značajno preispitati šta je sve moguće za eukariotsku ćeliju", izjavila je za časopis Nature Angela Oliverio, mikrobiološkinja sa Univerziteta Sirakjus i koautorka studije.

Ironično, tim je ovaj sićušni mikroorganizam pronašao u pH neutralnom potoku tople izvorske vode, na mestu koje je jedan od istraživača opisao kao sasvim neugledno.

"To je najnezanimljivija geotermalna pojava koju ćete pronaći u Lasenu", rekao je mikrobiolog Beril Rapoport, takođe sa Univerziteta Sirakjus i koautor studije.

Prvobitna analiza vode pod mikroskopom nije otkrila nikakve znakove života. Međutim, nešto neočekivano dogodilo se kada su naučnici u uzorke dodali hranljive materije i zagrijali ih na oko 57 stepeni – temperaturu potoka.

Tada su primjetili kako se do tada nepoznata ameba kreće i razmnožava. Kada su polako povećavali temperaturu do 63 stepena, ameba je nastavila sa deobom. Čak i na stepen više ostajala je aktivna.

Tek na temperaturi od 70 stepeni, ameba je prešla u stanje mirovanja, pretvarajući se u cistu sa tvrdom ljuskom koja je štiti od nepovoljnih uslova. Snižavanjem temperature, ameba bi se ponovo "probudila" i nastavila da raste.

Šta ovo znači za budućnost?

Analiza genoma vatrene amebe otkrila je gene povezane sa regulacijom proteina i stabilnošću genoma, što objašnjava njenu izvanrednu otpornost.

Naučnici su uzbuđeni jer ovo otkriće otvara vrata potrazi za drugim, do sada neotkrivenim eukariotima koji vole visoke temperature – takozvanim termofilima, oblast u kojoj su se do sada proučavali gotovo isključivo prokarioti.

"Pogledali smo u jedan jedini potok", rekla je Oliverio.

"Možda smo imali nevjerovatnu sreću i tamo nema ničeg drugog, ali zaista ne mislimo da je to slučaj."

Proteini unutar amebe mogli bi da posluže kao izvor "termostabilnih proteina" sa velikim potencijalom u biotehnologiji.

Na kraju, ovo otkriće jača i nade u postojanje života izvan Zemlje, sugerišući da bi složeni organizmi mogli postojati u ekstremnim uslovima na planetama poput Marsa, piše B92.