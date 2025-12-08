Logo
Large banner

Dovoljna samo kap: Dodavanjem ovog sastojka poboljšajte ukus prženih jaja

08.12.2025

08:33

Komentari:

0
Довољна само кап: Додавањем овог састојка побољшајте укус пржених јаја
Foto: Mikhail Nilov/Pexels

Pržena jaja su često jelo u mnogim domovima, jer se brzo pripremaju i skoro ih je nemoguće pogrešno ispeći.

Ako vam je uobičajeni način pripreme počeo d‌jelovati predvidljivo ili bezlično, stručnjak za hranu tvrdi da postoji jednostavan način koji transformiše ukus.

Tajni sastojak je ono što većina ljudi prolije u sudoper, a to je tečnost od kiselih krastavaca. TikToker i gastro autor svojim pratiocima je pokazao kako poboljšati pržena jaja koristeći samo kap tekućine koja ostaje na dnu posude s kiselim krastavcima.

илу-вјештачка интелигенција-24112025

Nauka i tehnologija

Prvi AI fitnes asistent koji trenira

Kako ističe, metoda ne može biti jednostavnija, a rezultati su iznenađujuće dobri, piše Express.

On savjetuje da počnete s prženjem jaja na uobičajen način, koristeći maslac ili ulje po želji. Nakon što su jaja skoro pečena, u tavu je potrebno dodati malu količinu tečnosti iz posude s kiselim krastavcima. Tavu je potrebno lagano pomjeriti kako bi tečnost došla do rubova jaja.

Ova tehnika funkcioniše na principu deglaziranja, kada kiselina i začini iz tečnosti obuhvate bjelance, dajući mu bogatiji ukus. Uz to, kiselina pomaže da smanjite masnoću žumanca i ulja na kojem se jaje pržilo, stvarajući uravnoteženiji ukus, prenosi Kliks.

Podijeli:

Tagovi:

jaja

Savjeti

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Гдје је право мјесто за јелку у дому?

Savjeti

Gdje je pravo mjesto za jelku u domu?

48 min

0
Како дјеца треба да посте и кад могу да се причесте?

Savjeti

Kako djeca treba da poste i kad mogu da se pričeste?

15 h

0
Користите машину за прање веша на овај начин и заборавите пеглу

Savjeti

Koristite mašinu za pranje veša na ovaj način i zaboravite peglu

16 h

0
Овај ритуал који чисти крв и јетру за само три дана

Savjeti

Ovaj ritual koji čisti krv i jetru za samo tri dana

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

52

Rasprava braće eskalirala u oružani sukob: Policija reagovala, pa ih napao pitbul

08

52

Ovo je najsjevernija prodavnicu na svijetu: Šta je na rafama i kakve su cijene

08

44

Korisnici upozoreni na sajber prijetnje

08

42

Razbojnik mjesecima terorisao Zagreb, sada je konačno uhvaćen

08

42

Ne smiruju se tenzije između Pekinga i Tokija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner