Dovoljna samo kap: Dodavanjem ovog sastojka poboljšajte ukus prženih jaja

Pržena jaja su često jelo u mnogim domovima, jer se brzo pripremaju i skoro ih je nemoguće pogrešno ispeći.

Ako vam je uobičajeni način pripreme počeo d‌jelovati predvidljivo ili bezlično, stručnjak za hranu tvrdi da postoji jednostavan način koji transformiše ukus.

Tajni sastojak je ono što većina ljudi prolije u sudoper, a to je tečnost od kiselih krastavaca. TikToker i gastro autor svojim pratiocima je pokazao kako poboljšati pržena jaja koristeći samo kap tekućine koja ostaje na dnu posude s kiselim krastavcima.

Kako ističe, metoda ne može biti jednostavnija, a rezultati su iznenađujuće dobri, piše Express.

On savjetuje da počnete s prženjem jaja na uobičajen način, koristeći maslac ili ulje po želji. Nakon što su jaja skoro pečena, u tavu je potrebno dodati malu količinu tečnosti iz posude s kiselim krastavcima. Tavu je potrebno lagano pomjeriti kako bi tečnost došla do rubova jaja.

Ova tehnika funkcioniše na principu deglaziranja, kada kiselina i začini iz tečnosti obuhvate bjelance, dajući mu bogatiji ukus. Uz to, kiselina pomaže da smanjite masnoću žumanca i ulja na kojem se jaje pržilo, stvarajući uravnoteženiji ukus, prenosi Kliks.