SPC sutra slavi dan posvećen Svetom Alimpiju Stolpniku

Srpska pravoslavna crkva u utorak, 9. decembra slavi dan posvećen svetom Alimpiju Stolpniku, koji je u postu i molitvi na stubu (stolpu) proveo 53 godine, a slavi se i kao krsna slava u Srbiji.

Sveti Alimpije Stolpnik, prema nekim izvorima, rođen je 522. godine u veoma pobožnoj porodici, u Andrijanopolju, još kao mali bio je predan na službu Bogu.

Međutim, iako voljen od svih, težio je usamljeničkom načinu života, pa tražeći mirno mjesto za potpuno predavanje Bogu, zaustavio se na nekom groblju od kojeg su ljudi bježali.

Tu je postavio krst i sagradio hram Svete Efimije, svoje zaštitnice, a pored hrama podigao je stub, stolp, popeo se na njega, zbog čega je i nazvan Stolpnik, i tu, u postu i molitvi, proveo 53 godine.

Vremenom, ljudi su počeli da ga poštuju i da dolaze radi utjehe, pouke i iscjeljenja.

U narodu postoji verovanje da je pregazio kugu, zaustavljao gubu, odbijao nezdrave vjetrove i činio razna druga čuda.

Po predanjima, vjeruje se da je živeo 100, a po nekim i 112 godina, a njegove mošti i danas su iscjeliteljske.

Njegov kult rasprostranjen je kod Srba i slave ga kao krsnu slavu.

Zbog Božićnjeg posta, slavska trpeza uvijek je posna.