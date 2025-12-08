Logo
Koliko brakova u Srpskoj nije trajalo ni godinu dana?

08.12.2025

09:33

Колико бракова у Српској није трајало ни годину дана?
Foto: pexels

Najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju zanimljiv trend kada je riječ o trajanju brakova u Republici Srpskoj.

Prema tim podacima, 33 braka su razvedena u periodu kraćem od jedne godine, dok je 328 razvedenih brakova trajalo duže od 15 godina.

Svijet

Otac izbo seksualnog prestupnika jer je komentarisao njegovu kćerku

Podaci se odnose na 2024. godinu, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

