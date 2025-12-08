Koliko brakova u Srpskoj nije trajalo ni godinu dana?

Najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju zanimljiv trend kada je riječ o trajanju brakova u Republici Srpskoj.

Prema tim podacima, 33 braka su razvedena u periodu kraćem od jedne godine, dok je 328 razvedenih brakova trajalo duže od 15 godina.

Svijet Otac izbo seksualnog prestupnika jer je komentarisao njegovu kćerku

Podaci se odnose na 2024. godinu, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.