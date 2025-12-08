UZNEMIRUJUĆI SNIMAK Majka stavila sina u vakuum kesu i usisala vazduh, on vikao samo jedno

Uznemirujući snimak koji je na društvene mreže objavila blogerka Ana Saparina, a u kojem se pojavljuje njen sin, izazvao je bijes u Rusiji i poziv na istragu.

Ana Saparina (36) iz Saratova objavila je uznemirujući snimak na kojem se vidi kako njen sin leži u vakuum kesi. U sljedećem trenutku Ana uzima usisivač i usisava vazduh iz kese kako bi mu, kako je rekla svojim pratiocima, pružila posebno iskustvo.

Dječak nekoliko sekundi nije reagovao, ali kada je vidio da se njegova majka ne zaustavlja, viknuo je "mama!" U tom trenu mama uz smijeh govori kako "takođe možete potpuno zaustaviti dovod kiseonika u kesu".

Upozoravamo vas da je snimak uznemirujuć!

Objavljivanje snimka izazvalo je bijes u Rusiji, a većina ljudi je optužila 36-godišnjakinju da se opasno igra sa životom svog sina, dok su lokalne socijalne službe zatražile inspekciju uslova života porodice i okolnosti koje su dovele do incidenta.

Prema pisanju medija, snimak je doveo do policijske istrage, a Ana ga je u međuvremenu obrisala. Međutim, on se uveliko dijeli na mrežama.

Ana je poznata po svom blogu o roditeljstvu sa video zapisima koji često dostižu milione pregleda.