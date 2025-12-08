Neslaganja većine u Gacku, Vujović iz DNS-a bez podrške

Osma sjednica Skupštine opštine Gacko, koja je u četvrtak prekinuta zbog nezadovoljstva odbornika SDS-a, koji zajedno sa DNS-om čine skupštinsku većinu, danas je nastavljena. Međutim, većina ni ovog puta nije uspjela da se usaglasi oko profesionalnog statusa potpredsjednika Skupštine, Srđana Vujovića iz DNS-a.

Na tajnom glasanju, Vujović nije dobio podršku većine. Za njegov profesionalni status glasalo je devet odbornika većine, što nije bilo dovoljno da odluka bude usvojena. U trenutku glasanja, odbornici SNSD-a nisu bili prisutni u sali.

Poslije polusatne pauze, sjednica je nastavljena. Pred odbornicima su ključne tačke rebalans budžeta za ovu godinu, nacrt budžeta za narednu, kao i kreditno zaduženje. Za rebalans budžeta glasalo je 10 odbornika skupštinske većine.

Sjednici ne prisustvuju odbornici DEMOS-a, SPS-a i Prve SDS.