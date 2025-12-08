Određen pritvor osumnjičenom za ubistvo Milana Šuše

Sanjinu Štiliću, osumnjičenom za ubistvo Milana Šuše 17.2.2024. godine u Zemunu, određen je pritvor u roku od 18 dana.

Pritvor je određen zbog sumnje da je počinio krivično djelo Teško ubistvo i Nezakonita proizvodnja, posjedovanje, nošenje i trgovina oružja i eksplozivnih supstanci.

Sud je u postupku izručenja osumnjičenog po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Beograd, odnosno potjernici NCB Interpola Sarajevo, a u cilju izvršenja kazni zatvora koje su potraživanom izrečene presudama nadležnih sudova Republike Srbije, nakon održanog ročišta donio rješenje kojim je potraživanom određen privremeni pritvor koji po ovom rješenju može trajati najduže 18 dana hapšenja, odnosno od 4.12.2025. godine do 21.12.2025. godine ili do nove odluke Suda.

Potraživanog je zastupao advokat po službenoj dužnosti, Dino Imamović.