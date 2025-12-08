Logo
Large banner

Određen pritvor osumnjičenom za ubistvo Milana Šuše

Izvor:

ATV

08.12.2025

11:35

Komentari:

0
Одређен притвор осумњиченом за убиство Милана Шуше
Foto: screenshot

Sanjinu Štiliću, osumnjičenom za ubistvo Milana Šuše 17.2.2024. godine u Zemunu, određen je pritvor u roku od 18 dana.

Pritvor je određen zbog sumnje da je počinio krivično djelo Teško ubistvo i Nezakonita proizvodnja, posjedovanje, nošenje i trgovina oružja i eksplozivnih supstanci.

Šaka tuča

Hronika

Masovna tuča Banjalučana, Bijeljinca i Prijedorčanina ispred pekare

Sud je u postupku izručenja osumnjičenog po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Beograd, odnosno potjernici NCB Interpola Sarajevo, a u cilju izvršenja kazni zatvora koje su potraživanom izrečene presudama nadležnih sudova Republike Srbije, nakon održanog ročišta donio rješenje kojim je potraživanom određen privremeni pritvor koji po ovom rješenju može trajati najduže 18 dana hapšenja, odnosno od 4.12.2025. godine do 21.12.2025. godine ili do nove odluke Suda.

Potraživanog je zastupao advokat po službenoj dužnosti, Dino Imamović.

Podijeli:

Tagovi:

Pritvor

Ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Масовна туча Бањалучана, Бијељинца и Приједорчанина испред пекаре

Hronika

Masovna tuča Banjalučana, Bijeljinca i Prijedorčanina ispred pekare

1 h

0
Полиција Српске претресала на шест локација, више ухапшених

Hronika

Policija Srpske pretresala na šest lokacija, više uhapšenih

1 h

0
Алија Балијагић осуђен на 40 година затвора због убиства брата и сестре

Hronika

Alija Balijagić osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva brata i sestre

1 h

0
Ухапшена једна особа из Тузле за којом су због тешких крађа расписане потраге

Hronika

Uhapšena jedna osoba iz Tuzle za kojom su zbog teških krađa raspisane potrage

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

48

"Pobiću vas sve": Učenik osnovne škole pronašao prijeteću poruku

12

38

Havarija na mreži: Stanovnici ostali bez vode

12

37

Povrijeđena djevojčica u saobraćajnoj nezgodi u Zvorniku

12

27

Pucnjava u trgovačkom centru, policija odmah reagovala

12

20

Srpska lista predala izbornu listu za izbore 28. decembra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner