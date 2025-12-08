Masovna tuča Banjalučana, Bijeljinca i Prijedorčanina ispred pekare

Banjalučka policija uhapsila je u subotu četiri osobe zbog masovne tuče koja se dogodila ispred jedne pekare u ovom gradu.

Policiji je masovna tuča prijavljena pet minuta poslije ponoći, nakon čega su službenici izašli na teren i uhapsili aktere.

Riječ je o osobama iz Banjaluke, Bijeljine i Prijedora.

"Policijski službenici su izašli na lice mjesta kojom prilikom su utvrdili da je nakon verbalne rasprave došlo do fizičkog sukoba između lica Z.D. iz Prijedora, B.Š. iz Bijeljine , te R.M. i D.R. oba iz Banjaluke", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Alkotestiranjem je utvrđeno da su svi uhapšeni bili pijani.

"Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica Z.D. utvrđeno je prisustvo od 0,83 g/kg, kod lica B.Š. prisustvo od 0,31 g/kg, kod lica R.M. prisustvo 2,76 g/kg i kod lica D.R. prisustvo od 1,73 g/kg alkohola u organizmu", zaključuje banjalučka policija.