Policija Srpske pretresala na šest lokacija, više uhapšenih

Tri osobe uhapšene su u višemjesečnoj akciji MUP-a Srpske i Policijske uprave Istočno Sarajevo "Prolom 3".

Radi se o I.G. iz Pala, N.G. iz Istočnog Novog Sarajeva i B.D. iz Istočne Ilidže.

Tokom akcije izvršeni su pretresi na šest lokacija na području Pala, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže, a tom prilikom oduzeti su droga i municija.

"Pronađeno je i oduzeto 130 grama opojne droge kokain, 35 grama opojne droge marihuana, 1 gram spida, dvije digitalne vage za precizno mjerenje, dva okvira za automatsku pušku i 49 komada metaka različitog kalibra", saopšteno je iz PU Istočno Sarajevo.

Akcija "Prolom 3“ usmjerena je na grupu osoba međusobno povezanih s ciljem izvršenja krivičnih djela "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ i "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“.