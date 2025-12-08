Nekim građanima BiH komunalno preduzeće plaća račune za struju

Izvor:
JP “Komunalno” Brčko izvršiće rasknjižavanje dijela troškova električne energije u iznosu od 67,70 KM za sve građane koji se nalaze na listi korisnika koju je dostavila Vlada Distrikta nakon usvajanja Odluke o subvencionisanju dijela troškova za struju za socijalno ugrožene kategorije.
Korisnici ove vrste pomoći su sve osobe koje su tokom 2025. godine bile obuhvaćene socijalno-programskim mjerama koje provodi Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
Ova subvencija predstavlja već ustaljeni oblik podrške građanima Brčkog, a dosadašnje iskustvo pokazuje da određeni broj građana koji ima pravo na subvenciju, istu ne iskoristi.
Stoga JP “Komunalno Brčko“ upućuje poziv građanima koji ispunjavaju uslove i koji su pravo na subvenciju stekli tokom ove godine, a račun za potrošenu električnu energiju primaju na drugo ime, da se jave na info-šalter JP “Komunalno Brčko” kako bi osigurali da se subvencija proknjiži na mjernom mjestu koje koriste, bez obzira na to na čije ime glasi račun.
Takođe, postoji određeni broj građana koji su stekli pravo na subvenciju u prethodnim godinama, a to pravo do sada nisu koristili jer nemaju električno brojilo registrovano na svoje ime.
Obavještavaju i ovu kategoriju građana da mogu biti korisnici ove pomoći, jer je pravo na subvenciju prenosivo.
