Logo
Large banner

Nekim građanima BiH komunalno preduzeće plaća račune za struju

Izvor:

ATV

08.12.2025

09:51

Komentari:

0
Неким грађанима БиХ комунално предузеће плаћа рачуне за струју
Foto: Ustupljena fotografija

JP “Komunalno” Brčko izvršiće rasknjižavanje dijela troškova električne energije u iznosu od 67,70 KM za sve građane koji se nalaze na listi korisnika koju je dostavila Vlada Distrikta nakon usvajanja Odluke o subvencionisanju dijela troškova za struju za socijalno ugrožene kategorije.

Korisnici ove vrste pomoći su sve osobe koje su tokom 2025. godine bile obuhvaćene socijalno-programskim mjerama koje provodi Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Полиција Црна Гора

Region

Muškarac uhapšen zbog seksualnog uznemiravanja maloljetne osobe

Ova subvencija predstavlja već ustaljeni oblik podrške građanima Brčkog, a dosadašnje iskustvo pokazuje da određeni broj građana koji ima pravo na subvenciju, istu ne iskoristi.

Stoga JP “Komunalno Brčko“ upućuje poziv građanima koji ispunjavaju uslove i koji su pravo na subvenciju stekli tokom ove godine, a račun za potrošenu električnu energiju primaju na drugo ime, da se jave na info-šalter JP “Komunalno Brčko” kako bi osigurali da se subvencija proknjiži na mjernom mjestu koje koriste, bez obzira na to na čije ime glasi račun.

Анђелина Џоли-08092025

Scena

Nakon petogodišnje pauze: Vraća se Anđelina Džoli

Takođe, postoji određeni broj građana koji su stekli pravo na subvenciju u prethodnim godinama, a to pravo do sada nisu koristili jer nemaju električno brojilo registrovano na svoje ime.

Obavještavaju i ovu kategoriju građana da mogu biti korisnici ove pomoći, jer je pravo na subvenciju prenosivo.

Podijeli:

Tagovi:

Struja

električna energija

Brčko

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Психолог тврди: Лагали су вас, ово нису најбоље године - напротив

Zanimljivosti

Psiholog tvrdi: Lagali su vas, ovo nisu najbolje godine - naprotiv

1 h

0
СПЦ сутра слави дан посвећен Светом Алимпију Столпнику

Društvo

SPC sutra slavi dan posvećen Svetom Alimpiju Stolpniku

1 h

0
Колико бракова у Српској није трајало ни годину дана?

Društvo

Koliko brakova u Srpskoj nije trajalo ni godinu dana?

1 h

0
Отац избо сексуалног преступника јер је коментарисао његову кћерку

Svijet

Otac izbo seksualnog prestupnika jer je komentarisao njegovu kćerku

1 h

0

Više iz rubrike

Народна кухиња Бијељина

Gradovi i opštine

Veliki broj korisnika Narodne kuhinje u Bijeljini

15 h

0
Приједор: Припреме за новогодишње и божићне празнике у току

Gradovi i opštine

Prijedor: Pripreme za novogodišnje i božićne praznike u toku

15 h

0
Гради се нови ватрогасни дом у Теслићу

Gradovi i opštine

Gradi se novi vatrogasni dom u Tesliću

15 h

0
Валентина једини ђак школе у Горњем Липљу

Gradovi i opštine

Valentina jedini đak škole u Gornjem Liplju

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

55

Najmodernija boja se vratila na velika vrata: Evo kako da je nosite

10

55

Kada je bolje da uzimamo vitamin D - ujutro ili naveče?

10

54

Zmaj od Šipova poslao video poruku Baki Prasetu: Pričam ja

10

51

Pojeftinilo gorivo na pumpama u Srpskoj

10

49

Evo kako se izboriti sa slabom cirkulacijom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner