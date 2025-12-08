Nekim građanima BiH komunalno preduzeće plaća račune za struju

JP “Komunalno” Brčko izvršiće rasknjižavanje dijela troškova električne energije u iznosu od 67,70 KM za sve građane koji se nalaze na listi korisnika koju je dostavila Vlada Distrikta nakon usvajanja Odluke o subvencionisanju dijela troškova za struju za socijalno ugrožene kategorije.

Korisnici ove vrste pomoći su sve osobe koje su tokom 2025. godine bile obuhvaćene socijalno-programskim mjerama koje provodi Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Region Muškarac uhapšen zbog seksualnog uznemiravanja maloljetne osobe

Ova subvencija predstavlja već ustaljeni oblik podrške građanima Brčkog, a dosadašnje iskustvo pokazuje da određeni broj građana koji ima pravo na subvenciju, istu ne iskoristi.

Stoga JP “Komunalno Brčko“ upućuje poziv građanima koji ispunjavaju uslove i koji su pravo na subvenciju stekli tokom ove godine, a račun za potrošenu električnu energiju primaju na drugo ime, da se jave na info-šalter JP “Komunalno Brčko” kako bi osigurali da se subvencija proknjiži na mjernom mjestu koje koriste, bez obzira na to na čije ime glasi račun.

Scena Nakon petogodišnje pauze: Vraća se Anđelina Džoli

Takođe, postoji određeni broj građana koji su stekli pravo na subvenciju u prethodnim godinama, a to pravo do sada nisu koristili jer nemaju električno brojilo registrovano na svoje ime.

Obavještavaju i ovu kategoriju građana da mogu biti korisnici ove pomoći, jer je pravo na subvenciju prenosivo.