Pjevačica otišla da operiše mladež, pa saznala da ima rak

Andrijana Anči Dabetić bila je mis Jugoslavije 1994. godine i jedna od najpopularnijih pjevačica devedesetih na ovim prostorima. Ona je nedavno otkrila da je sasvim slučajno otkrila da ima rak kože, a kako kaže ostao joj je mali ožiljak nakon intervencije.

- Meni je to bukvalno bilo kao mladež, mislila sam da se možda s godinama pojavio. Život te vuče na nekih sto strana i ne pridaješ značaja tome. Imala sam nekih drugih zdravstvenih problema i otišla sam i kod dermatologa, da mi skine mladež. Međutim, doktorka kod koje sam ja otišla me je pogledala i rekla: "Ovo nije za mene, ja sumnjam na nešto drugo. Ipak bi trebalo da odete kod hirurga, jer ovo je posao za hirurga" - počela je u emisiji "150 minuta" Anči, koja je ubrzo po odlasku kod hirurga saznala da je definitivno riječ o karcinomu.

Rečenica koja joj je srušila svijet

Prethodna doktorka nije željela da je plaši, a onda je uslijedila opšta panika.

- Samo sam čula: "Karcinom" i, meni se bukvalno svijet srušio. U trenutku samo razmišljam, imam dijete od 17 godina u kući, šta sad, kako dalje, nije mi do mozga došlo šta je dalje rečeno - istakla je ona, kojoj su doktori zatim objasnili da se radi o rutinskoj operaciji, da je zahvat kratak i da se radi pod lokalnom anestezijom.

Anči je rešila da se operiše što je prije moguće.

- Nikada u životu me ništa nije boljelo kao injekcija anestezije u nos. Suze su mi krenule, od bola, od straha, od svega... - nabrajala je ona, koja je nakon operacije završila sa pet konaca na maloj površini nosa.

Posle sedam dana praćenja skinula je konce, a nalazi su poslati na analizu.

Tada, ljekari su joj objasnili da karcinom kože najčešće nastaje usljed izlaganja suncu i da je posmatranje svake promjene na koži izuzetno važno. "Tragove" liječenja, s druge strane, ona "i ne planira da dira".

Ne želi estetske korekcije

- Mogu one da se rade (korekcije), ali neću. Mala je površina... Ne bih čačkala oko nosa ako baš ne moram, jer bolji mi je taj mali nedostatak, nego da možda nekom intervencijom napravim gore - prokomentarisala je pjevačica koja se danas dobro osjeća, ali je svijest o zdravlju potpuno promijenila.

Iako je ono što je imala bio karcinom kože, objašnjeno joj je i da se radi o najblažem obliku, onom koji je izlječiv i koji ne ugrožava život ukoliko se na vrijeme otkrije.

- Ako je već morao da bude neki, onda je sreća što je bio taj najbezazleniji. Može da ošteti hrskavicu, meni konkretno nos, ali hvala Bogu, sve je prošlo kako treba - rekla je Andrijana koja sada ide na kontrole na svaka tri mjeseca; prate se svi mladeži na tijelu, ne samo mjesto gdje je operisana.