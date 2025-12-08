Peskov: Moskva čeka rezultate pregovora Amerike i Ukrajine

Moskva želi da dobije jasan uvid u rezultate rada Sjedinjenih Država i Ukrajine nakon rusko-američkih konsultacija održanih u Kremlju, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov.

„Kao što znate, u Moskvi je obavljen obiman rad na sastanku predsednika Putina sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Stivom Vitkofom i zetom predsjednika SAD Džaredom Kušnerom. Nakon toga, Vitkof i Kušner nastavili su rad na osnovu rezultata postignutih u Moskvi, sarađujući sa delegacijom ukrajinskih pregovarača, koju predvodi sekretar Saveta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Ukrajine Rustem Umerov. Sada je važno da razumijemo kakvi su rezultati tog rada“, rekao je Peskov novinarima.

Pregovaračke strane su sve više svjesne da se rad mora obavljati u tišini, dodao je on.

Kremlj vidi perspektive za obnavljanje odnosa između Rusije i Sjedinjenih Država nakon što budu iskorenjeni iskonski problemi koji stoje između njih.

„Shvatamo da bismo eliminisanjem trenutnih problema u bilateralnim odnosima mogli imati priliku da zaista, takoreći, obnovimo naše odnose i izvedemo ih iz prilično duboke krize“, rekao je Peskov, odgovarajući na pitanja novinara o tome u kojoj mjeri se može verovati novoj strategiji nacionalne bezbjednosti SAD i da li postoji zabrinutost da će se ona promijeniti sa promjenom američke administracije, piše Sputnjik.