I neradna nedjelja na dnevnom redu: Dogovoren datum sjednice banjalučke Skupštine

ATV

08.12.2025

10:45

Колегијум бањалучке Скупштине
Foto: ATV / Branko Jović

Kolegijum Skupštine Grada Banjaluka dogovorio je danas da sjednica gradskog Parlamenta bude održana 17. decembra, a nastavak dan kasnije.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je, nakon sjednice Kolegijuma, da su prihvaćene sve tačke koje su predložili.

Među 86 tačaka Dnevnog reda naći će se i pitanje neradne nedjelje.

Takođe, Stanivuković je rekao da budžet grada neće biti tema ove sjednice, ali da će se o njemu raspravljati do kraja godine.

Banjaluka

neradna nedjelja

Draško Stanivuković

Skupština grada Banjaluka

