I neradna nedjelja na dnevnom redu: Dogovoren datum sjednice banjalučke Skupštine

Izvor:
ATV
08.12.2025
10:45
Komentari:0
Kolegijum Skupštine Grada Banjaluka dogovorio je danas da sjednica gradskog Parlamenta bude održana 17. decembra, a nastavak dan kasnije.
Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je, nakon sjednice Kolegijuma, da su prihvaćene sve tačke koje su predložili.
Među 86 tačaka Dnevnog reda naći će se i pitanje neradne nedjelje.
Takođe, Stanivuković je rekao da budžet grada neće biti tema ove sjednice, ali da će se o njemu raspravljati do kraja godine.
Svijet
15 min0
Region
22 min0
Društvo
22 min0
Zdravlje
25 min0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu