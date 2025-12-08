Logo
Divlje svinje se odomaćile na ulici, ljudi uplašeni

08.12.2025

10:35

Foto: Pixabay

Snimak divljih svinja koje leže nasred ulice u Sutomoru izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama.

Na video snimku, koji se širi društvenim mrežama, vide se divlje svinje kako mirno leže pored ulice.

Građani u komentarima izražavaju bes i zabrinutost, navodeći da ovakve scene postaju sve učestalije i da predstavljaju rizik kako za pješake, tako i za vozače.

Mnogi apeluju na nadležne službe da hitno reaguju i pronađu trajno rješenje za problem sve češćeg pojavljivanja divljih životinja u naseljenim mjestima.

Маска жена вирус

Zdravlje

Kratak dah i korona - kada je vrijeme da se obratite ljekaru?

"Ja stvarno ne mogu da shvatim to??? Gdje su komunalna inspekcija??? Ovo su vlastničke svinje, bez nadzora vlastnika, zašto???? Kopaju gazone, prevrtaju kante sa smećem, mogu da izađu na put i udare nekog i šta onda", pita se jedna žena u kometarima.

Međutim, bilo je i onih koji su rekli da u ovome ne vide problem.

"Meni su baš simpatične. Ne vidim da rovare. Odmaraju i one", napisala je druga osoba.

Za sada nema prijava da su ove divlje svinje napale neku osobu, piše Telegraf.rs.

