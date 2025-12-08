Kratak dah i korona - kada je vrijeme da se obratite ljekaru?

Kratak dah i korona idu ruku pod ruku. Kratak dah sve je češći simptom COVID-19, bolesti koju uzrokuje virus SARS-CoV-2.

Iako neki ljudi dožive blage simptome, drugi mogu osjetiti otežano disanje koje zahtijeva dodatnu medicinsku pažnju.

Ljudi različito doživljavaju kratak dah. Neki osjećaju stalni nedostatak vazduha, dok drugi imaju osjećaj da ne mogu dovoljno duboko udahnuti. U težim slučajevima osoba može stalno hvatati vazduh ili osjećati stezanje u prsima, čak i u mirovanju.

Kratak dah se javlja zato što virus zahvata pluća. Normalno, pluća kroz alveole primaju kisik i prenose ga u krvotok, dok iz krvi uklanjaju ugljen-dioksid.

Kada SARS-CoV-2 inficira plućno tkivo, imunološki odgovor uzrokuje upalu, otežava prenos gasova i može dovesti do nakupljanja tečnosti u plućima.

Simptomi korone

Simptomi COVID-19 uključuju:

- groznicu

- drhtavicu

- kašalj

- bolove u mišićima i glavobolju

- gubitak okusa i mirisa

- probavne smetnje

- kratak dah.

Važno je naglasiti da simptomi mogu biti različiti od osobe do osobe i da COVID-19 može imati atipičan tok.

Kratak dah ne doživljava svako, a kod nekih ljudi kratak dah prolazi nakon oporavka. Simptomi se obično pojavljuju pet do šest dana nakon izlaganja virusu i mogu trajati 1 – 14 dana.

Kod drugih osoba kratak dah može se zadržati sedmicama ili mjesecima, što je poznato kao dugi COVID, i može otežati svakodnevne aktivnosti.

Ako primijetite neobično kratak dah, neovisno o aktivnosti, važno je konsultirati liječnika. Hitnu medicinsku pomoć potražite ako:

- imate poteškoće s disanjem

- osjećate stalni pritisak ili bol u prsima

- primijetite plavičastu boju usana, lica ili noktiju

- ako ste zbunjeni ili teško održavate budnost.

Vježbe disanja

Stručnjaci preporučuju vježbe disanja koje mogu poboljšati funkciju pluća:

- disanje na stisnute usne – polagano udišite kroz nos, a zatim izdahnite kroz stisnute usne, dvostruko sporije od udisaja

- trbušno disanje – uključite trbuh i dijafragmu, polako udahnite kroz nos i izdahnite kroz usta, tako da izdah traje 2 – 3 puta dulje od udisaja

- ležanje na trbuhu – ova pozicija može smanjiti pritisak na pluća i olakšati disanje, posebno kod teških komplikacija poput sindroma akutnog respiracijskog distresa (ARDS-a).

Kod ozbiljnih slučajeva kratkog daha i korona može zahtijevati dodatni kisik ili mehaničku ventilaciju. Ostali tretmani usmjereni su na kontrolu infekcije i očuvanje funkcije organa.