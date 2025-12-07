Šta se dešava u organizmu ako svakog dana jedemo jaja?

Jaja su jedna od onih namirnica koju ćete pronaći u gotovo svakom frižideru. Neizostavan su dio doručka, ali koriste se i u brojnim slanim jelima za ručak i večeru te kao ključni sastojak u poslasticama.

S obzirom na njihovu široku primjenu, mnogi ih konzumiraju svakodnevno. No, da li je to zdravo, uzimajući u obzir oprečne informacije o jajima i njihovim nutrijentima koje često čujemo u medijima? Stručnjaci otkrivaju šta se zapravo dešava sa vašim telom ako jedete jaja svaki dan, piše Real Simple.

Prava nutritivna bomba

Kada je riječ o nutritivnoj gustini, jajima je teško naći premca. Zbog toga ih mnogi s pravom nazivaju "superhranom".

"Jaja se s razlogom nazivaju 'nutritivnom bombom'! Jaja obezbjeđuju proteine i masti, a takođe su odličan izvor mikronutrijenata kao što su holin, selen, kalcijum, gvožđe, cink, vitamin D, vitamin B12, folat, biotin, vitamin B6, omega-3 i omega-6 masne kiseline", ističe dijetetičarka Courtni Pelitera.

Svi ti nutrijenti imaju pozitivan efekat na zdravlje. "Visokokvalitetni proteini u jajima podržavaju održavanje mišića i drže vas sitima, holin podržava zdravlje mozga, a vitamin D podstiče imunitet i zdravlje kostiju, dok antioksidansi poput luteina i zeaksantina štite zdravlje očiju, pamćenje i nervnu signalizaciju", pojašnjava dijetetičarka Ali MekGovan.

Kontroverza oko holesterola

Uprkos bogatstvu hranljivih materija, jaja su godinama bila na lošem glasu, najviše zbog holesterola.

"Jaja su dobila malo kritika zbog svojih pet grama masti po velikom jajetu, sa 1,5 grama zasićenih masti. Sadrže i dosta prehrambenog holesterola – oko 200 miligrama po jajetu, što je možda i izazvalo najviše kontroverzi", objašnjava Pelitera.

Međutim, naučna saznanja su se promijenila. MekGovan ističe da najnovija "istraživanja pokazuju da je za većinu ljudi zasićena mast – a ne holesterol – jači pokretač povišenog LDL (lipoproteina niske gustine ili 'lošeg') holesterola, a jaja sadrže samo umjerene količine zasićenih masti.

"Nekada se preporučivalo ograničiti prehrambeni holesterol na 300 mg dnevno. Nakon što su opsežnija istraživanja ažurirana, Američka asocijacija za srce (AHA) sada prepoznaje da se prehrambeni (konzumirani) holesterol u hrani razlikuje od holesterola u krvi i da jedno možda ne utiče na drugo", dodaje Pelitera.

Iako AHA i dalje preporučuje umjerenost, holesterol iz hrane više se ne smatra toliko štetnim kao ranije.

"Iako se holesterol često generalizuje kao 'loš', našim tijelima je potreban određeni holesterol za stvaranje hormona i pomoć u varenju", napominje dijetetičarka Lindsi Džoj.

Šta se dešava ako jedemo jaja svaki dan?

Imajući sve ovo na umu, šta možemo očekivati ako svakodnevno jedemo jaja?

"Za mnoge zdrave odrasle osobe, jedenje jednog jajeta dnevno smatra se bezbjednim i ne podiže značajno nivo holesterola. Neke studije čak sugerišu da umjeren unos jaja može podržati zdravlje mišića i pomoći vam da ostanete siti, zahvaljujući visokokvalitetnim proteinima", kaže MekGovan.

Nedavno istraživanje pokazalo je da konzumacija dva jaja dnevno, u okviru ishrane sa niskim udjelom zasićenih masti, može čak smanjiti nivo LDL holesterola. Ipak, stručnjaci savjetuju da se posavjetujete sa svojim ljekarom prije značajnog povećanja unosa jaja, posebno ako imate povišen rizik od srčanih bolesti. Dobar kompromis za one koji paze na unos masti i holesterola jeste konzumacija bjelanaca.

Dakle, redovna konzumacija jaja može doprinijeti boljem metaboličkom, koštanom, imunološkom i ćelijskom zdravlju, kao i zdravlju mozga.