Problem divlje gradnje u Banjaluci

Iako ovo trenutno nije značajan problem, divlja gradnja je negativno uticala na infrastrukturu u naseljima što će se pokušati ispraviti novim urbanističkim planom.

"Divlju gradnju u današnje vrijeme možemo vezati samo za individualne stambene objekte i objekte koji se, uglavnom, grade na periferiji gdje to inspekciji promiče van njihovog radara. Trenutno imamo još oko 5/6 hiljada aktivnih zahtijeva i to je procedura koja nama trenutno predstavlja prioritet, taj posao polako, ali sigurno privodimo kraju", rekao je Vuk Višekruna, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje grada Banja Luka.

Kada je u pitanju ilegalna gradnja imamo dvije kategorije, prva je gradnja bez dozvole tamo gdje su uslovi za dobijanje dozvole jasno definisani, a drugi je što često objekti koji su građeni sa dozvolom odstupe od te dozvole tako što nadograde dodatnu etažu ili ne ispoštuju gabarite objekta. U posljednjih nekoliko godina ovo nije česta pojava, s obzirom na to da inspekcija na terenu odmah zaustavlja i blokira takvu gradnju.

"Kod gradnje objekata, tu su stvari zaista pooštrene i tu inspekcija radi svoj posao. Tako da gotovo ne postoji objekat koji ima problem sa dozvolom kad se krene u gradnju. Inspekcija tu veoma lako blokira i zaustavi gradnju", rekao je Zoran Pavlović, investitor, ekonomski analitičar

Najčešća dilema kupaca jeste da li useliti u zgradu bez upotrebne dozvole i da li je takav objekat bezbjedan. Oni koji su ipak uselili u stan u zgradi bez upotrebne dozvole, trebali bi da vrše pritisak na investitora dok se pitanje upotrebne dozvole ne riješi.

"Ima dosta stvari koje se zaista moraju precizno dokumentovati i dati u okviru pripreme dobivanja upotrebne dozvole. Naši investitori, pogotovo neki manji investitori, dođu u situaciju da ne izmire svoje obaveze prema podizvođačima pa ne mogu da dobiju neki od papira, a ako samo jedan papir nemate, nema upotrebne dozvole. Sa druge strane, kupci stanova su u situaciji da ne znaju nakon nekoliko mjeseci šta se dešava sa upotrebnom dozvolom, tako da bi trebali da vrše pritisak na investitora dok se to ne riješi. Kupci bi morali da vrše kontrolu i monitoring šta investitor radi u cilju dobivanja upotrebne dozvole", rekao je Pavlović.

Građani imaju mogućnost da podnesu zahtjev za besplatnu legalizaciju za sve objekte koji su građeni do 2013. godine, a svi objekti koji su građeni do 2018. godine imaju mogućnost da po redovnoj proceduri legalizuju svoj objekat.