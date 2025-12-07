Logo
Otkriven mogući uzrok nesreće u kojoj su stradali Ana i Stojketov tjelohranitelj

Blic

07.12.2025

16:18

Откривен могући узрок несреће у којој су страдали Ана и Стојкетов тјелохранитељ
U teškoj saobraćajnoj nesreći u Ovčarsko-kablarskoj klisuri živote su izgubili Ana Radović sa Zlatibora i Aleksandar Masalušić iz Priboja koji je upravljao džipom marke audi.

U medijima se prvobitno pojavila informacija da je "audi SQ" kojim je upravljao Aleksandar u trenutku saobraćajne nesreće koja se desila na magistralnom putu Čačak-Požega koja se dogodila 23. novembra, imao ljetne gume.

Tada se spekulisalo da su upravo ljetne gume prouzrokovale saobraćajnu nesreću, u kojoj su stradali on i Ana Radović, na magistralnom putu koji je bio klizav zbog padavina koje su bile prisutne prethodnih dana u tom dijelu Srbije.

Međutim, vještačenje automobila dokazalo je da je "audi" u trenutku nesreće ipak imao zimske gume.

"Pregledom vozila od strane stalnog sudskog vještaka saobraćajne struke konstatovano je da su na vozilu bili zimski pneumatici, propisane dubine šare", navodi se odgovoru OJT u Čačku za "Blic".

Kako "Blic" nezvanično saznaje, sumnja se da je do nesreće došlo zbog neprilagođene brzine kojom je Aleksandar vozio na klizavom magistralnom putu punom tzv. lakat krivina.

Nezvanično, čekaju se podaci sudskog vještačenja koji bi pokazali koliko se tačno vozilo kretalo brže nego što je dozvoljeno.

Prema riječima izvora, potrebno je znatno više vremena za rekonstrukciju saobraćajne nesreće i vještačenje brzine kojom se vozilo kretalo.

