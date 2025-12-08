Minić: Srbi u Federaciji neće ostati bez pomoći Vlade Srpske

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je nakon današnjih konsultacija o budžetu Srpske za narednu godinu da Srbi u FBiH neće ostati bez pomoći i podrške Vlade Srpske.

Minić je rekao novinarima da je sa predstavnicima srpskih opština iz FBiH razgovarao o nizu projekata.

"Uvijek ćemo im pružati pomoć. Sve opštine u FBiH sa pretežno srpskim stanovništvom neće ostati bez naše pomoći", naveo je Minić.

On je najavio da će ugovori za liječenje Srba iz ovih federalnih opština u Republici Srpskoj biti prošireni.

Minić je rekao da je tokom razgovora sa rektorima javnih univerziteta u Republici Srpskoj izraženo zadovoljstvo onim što je Vlada do sada uradila za studentski standard i visoko obrazovanje.

On je naveo da su i predstavnici studenata izrazili zadovoljstvo standardom i uslovima studiranja.

"Studenti danas imaju standard koji zaslužuju", rekao je Minić.

Premijer Srpske je danas obavio konsultacije o budžetu za 2026. godine sa predstavnicima univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, Unije studenata, Omladinskog savjeta i srpskih opština iz FBiH.