Minić: Srbi u Federaciji neće ostati bez pomoći Vlade Srpske

SRNA

08.12.2025

15:46

0
Минић: Срби у Федерацији неће остати без помоћи Владе Српске
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je nakon današnjih konsultacija o budžetu Srpske za narednu godinu da Srbi u FBiH neće ostati bez pomoći i podrške Vlade Srpske.

Minić je rekao novinarima da je sa predstavnicima srpskih opština iz FBiH razgovarao o nizu projekata.

"Uvijek ćemo im pružati pomoć. Sve opštine u FBiH sa pretežno srpskim stanovništvom neće ostati bez naše pomoći", naveo je Minić.

савјет министара

BiH

Srpski ministri nisu podržali dnevni red sjednice Savjeta ministara

On je najavio da će ugovori za liječenje Srba iz ovih federalnih opština u Republici Srpskoj biti prošireni.

Minić je rekao da je tokom razgovora sa rektorima javnih univerziteta u Republici Srpskoj izraženo zadovoljstvo onim što je Vlada do sada uradila za studentski standard i visoko obrazovanje.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić sa predstavnicima univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu

On je naveo da su i predstavnici studenata izrazili zadovoljstvo standardom i uslovima studiranja.

"Studenti danas imaju standard koji zaslužuju", rekao je Minić.

Premijer Srpske je danas obavio konsultacije o budžetu za 2026. godine sa predstavnicima univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, Unije studenata, Omladinskog savjeta i srpskih opština iz FBiH.

Savo Minić

Vlada Republike Srpske

