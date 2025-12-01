Vlada Srpske preuzima obaveze RiTE Ugljevik

Novi sporazum i pregovori sa Slovenijom u vezi sa RiTE Ugljevik je samo početak rješavanja problema. Očekuje se da će se stvoriti uslovi da se trajno prekine i arbitraža u Vašingtonu teška oko 629 miliona evra koju je Elektro-gospodarstvo Slovenije pokrenula protiv BiH zbog neisplaćenih dugovanja od strane RiTE Ugljevik.

"Sve što radimo radimo sa ciljem da podržimo RiTE Ugljevik da zaštitimo u budućem periodu da sa što manje problema posluje i da izvršava svoju funkciju za potrebe Elektroprivrede Republike Srpske, odnosno za potrebe Republike Srpske. Smatram da smo sa ovim potvrdili našu odgovornost i da će druga strana imati razumijevanja za ovakav stav Vlade Republike Srpske", istakao je ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.

Nedostatak uglja u Rite Ugljevik uzrokovan je sa mnogo faktora, kaže direktor. Od transporta do mjesta iskopa uglja.

"U Ugljeviku Istok ne nalaze se količine predviđene projektima, ugljeni slojevi su izlomljeni za njihovo iskopavanje treba više mehanizacije, imamo pogoršan kvalitet goriva i smanjenu energiju u tom gorivu", rekao je direktor RiTE Ugljevik Žarko Novaković.

Iz Elektroprivrede Srpske dobre vijesti, već sutra se očekuje povratak RiTE Ugljevik na mrežu nakon pet dana van pogona.

"Kada se vrati u pogon od utorka ćemo imati značajnu prodaju električne energije, imamo oko 300.000 evra svaki dan plusa, zbog povratka Ugljevika. Očekujemo potpunu stabilizaciju nakon remonta koji će se odigrati u aprilu tačnije od 1 maja očekujemo potpunu stabilizaciju snabdijevanja ugljem RiTE Ugljevik", ističe v.d. direktora Elektroprivreda Republika Srpske Luka Petrović.

Kad je u pitanju situacija sa preuzimanjem koncesije Rite Ugljevik i ulaskom u eksploataciono polje nad kojim je koncesiju imala Komsar enerdži, a koju je Vlada Srpske otkupila, sve će se znati 16. decembra za kada je zakazana sjednica skupštine akcionara Rite Ugljevik koji su većinski vlasnici i odlučuju o daljoj sudbini preduzeća.