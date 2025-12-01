Trišić Babić sa Flemingom i Ginkelom: Interes Srpske da odnosi sa SAD budu zasnovani na poštovanju

V.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić sastala se danas u Istočnom Sarajevu sa Markom Flemingom, direktorom za Zapadnu i Centralnu Evropu u Stejt departmentu, kao i sa Džonom Ginkelom, otpravnikom poslova Ambasade SAD u Sarajevu.

Na sastanku je učestvovao i Nemanja Kovačević, pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju u Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.

Istaknuto je da Republika Srpska i Sjedinjene Američke Države imaju realan osnov za produbljivanje političkih, ekonomskih i institucionalnih veza, posebno u oblastima energetike, visokog obrazovanja, digitalnih tehnologija i ulaganja u lokalne zajednice.

V.d. predsjednika je naglasila da je interes Republike Srpske da odnosi sa SAD, jednim od ključnih globalnih aktera, budu stabilni, predvidivi i zasnovani na međusobnom poštovanju i razumijevanju realnosti na terenu.

Ana Trišić Babić istakla je da Republika Srpska ostaje opredijeljena za saradnju koja donosi konkretne rezultate građanima, te da je otvorena za sve inicijative koje doprinose ekonomskom razvoju, investicijama i novim radnim mjestima.

Naglašeno je da Srpska vidi prostor za jačanje partnerstava u privredi i obrazovanju, posebno kroz projekte koji povezuju američke investitore i lokalne zajednice u Republici Srpskoj.

U razgovoru je jasno ponovljeno da Republika Srpska vjeruje da snažne i stabilne veze sa SAD mogu biti jedan od stubova dugoročne stabilnosti u BiH, ali isključivo u okviru Ustava, Dejtonskog sporazuma i ravnopravnosti tri konstitutivna naroda.

Sastanak je završen zajedničkim opredjeljenjem da se nastavi dijalog i rad na pitanjima od zajedničkog interesa, pri čemu je Republika Srpska potvrdila da ostaje posvećena stabilnosti, saradnji i razvoju uz pune ustavne nadležnosti koje su joj date Dejtonskim sporazumom.

Na Tviter nalogu oglasio se i Fleming istakao je da je danas imao produktivan sastanak sa v.d. predsjednicom Republike Srpske Anom Trišić-Babić.