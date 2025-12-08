Spaleti: Možemo bolje od onoga što smo prikazali

Trener Juventusa Lućano Spaleti analizirao je poraz svog tima od Napolija (2:1), ističući da je njegovoj ekipi nedostajalo odlučnosti, organizacije i kvaliteta u izgradnji napada.

Prema njegovim riječima, Napoli je bio fizički snažniji i taktički spremniji, dok je Juventus prečesto d‌jelovao pasivno.

"Oni su išli jače od nas, bili su brži i agresivniji. Mi smo bili previše tihi u kruženju lopte. Željeli smo da stvorimo višak u određenim zonama, ali to nismo uspjeli. Napoli je snažna ekipa u dobroj formi – ili držiš loptu, ili te oni natjeraju da trčiš po terenu", rekao je trener Juventusa.

Ističe da je drugi dio bio nešto bolji, ali i dalje nedovoljno dobar protiv rivala koji zna da kazni svaku grešku.

"U drugom poluvremenu je bilo bolje, ali onda smo vid‌jeli koliko su vješti da igraju sa trojicom naprijed. Pokušali smo markirati čovjek na čovjeka, ali su nam opet uspjeli stvoriti probleme. Poslije gola smo preuzeli loptu, ali kroz previše ‘školskih’, predvidljivih rješenja. Moramo da napravimo korake naprijed, i to brzo. Vrijeme je da izvučemo neke zaključke", rekao je Spaleti.

Uz završnu poruku.

"Možemo mi bolje od onoga što smo prikazali".

Juve je tek sedmi na tabeli, a u sljedećem kolu sastaće se sa Bolonjom.