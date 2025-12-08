Logo
Large banner

Spaleti: Možemo bolje od onoga što smo prikazali

08.12.2025

17:07

Komentari:

0
Спалети: Можемо боље од онога што смо приказали
Foto: Tanjug/AP/LaPresse/Alberto Mariani

Trener Juventusa Lućano Spaleti analizirao je poraz svog tima od Napolija (2:1), ističući da je njegovoj ekipi nedostajalo odlučnosti, organizacije i kvaliteta u izgradnji napada.

Prema njegovim riječima, Napoli je bio fizički snažniji i taktički spremniji, dok je Juventus prečesto d‌jelovao pasivno.

"Oni su išli jače od nas, bili su brži i agresivniji. Mi smo bili previše tihi u kruženju lopte. Željeli smo da stvorimo višak u određenim zonama, ali to nismo uspjeli. Napoli je snažna ekipa u dobroj formi – ili držiš loptu, ili te oni natjeraju da trčiš po terenu", rekao je trener Juventusa.

Ističe da je drugi dio bio nešto bolji, ali i dalje nedovoljno dobar protiv rivala koji zna da kazni svaku grešku.

"U drugom poluvremenu je bilo bolje, ali onda smo vid‌jeli koliko su vješti da igraju sa trojicom naprijed. Pokušali smo markirati čovjek na čovjeka, ali su nam opet uspjeli stvoriti probleme. Poslije gola smo preuzeli loptu, ali kroz previše ‘školskih’, predvidljivih rješenja. Moramo da napravimo korake naprijed, i to brzo. Vrijeme je da izvučemo neke zaključke", rekao je Spaleti.

Uz završnu poruku.

"Možemo mi bolje od onoga što smo prikazali".

Juve je tek sedmi na tabeli, a u sljedećem kolu sastaće se sa Bolonjom.

Podijeli:

Tagovi:

Lućano Spaleti

Juventus

Napoli

fudbal

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Спалети: Влаховић жели да остане

Fudbal

Spaleti: Vlahović želi da ostane

1 mj

0
Спалети дао шансу Костићу, он се одужио за 90 секунди

Fudbal

Spaleti dao šansu Kostiću, on se odužio za 90 sekundi

1 mj

0
Јувентус има новог тренера

Fudbal

Juventus ima novog trenera

1 mj

0
Оправдање селектора Италије за испадање: Интер прерано освојио титулу

EURO 2024

Opravdanje selektora Italije za ispadanje: Inter prerano osvojio titulu

1 god

0

Više iz rubrike

Фудбалер Реала због повреде четири мјесеца ван терена

Fudbal

Fudbaler Reala zbog povrede četiri mjeseca van terena

3 h

0
Стигла пресуда тренеру Жељезничара након дербија

Fudbal

Stigla presuda treneru Željezničara nakon derbija

19 h

0
Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

Fudbal

Kraj za Nemanju Radonjića: Strašan udarac za Zvezdu

21 h

0
Борац - Посушје

Fudbal

Borac novom pobjedom dodatno pobjegao Zrinjskom

22 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

03

Dječak iz Doboja osvojio 1. mjesto na međunarodnom festivalu harmonike u Gracu

17

57

Pokušala da izvuče novac od njega, sada mora u zatvor

17

56

Zovko o uvredama Zukana Heleza: Nezapamćen incident

17

48

Završen sastanak evropskih lidera i Zelenskog: I London "pogođen" ratom

17

36

Orban i Erdogan dogovorili nastavak dotoka ruskog gasa u Mađarsku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner