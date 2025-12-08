Završen sastanak evropskih lidera i Zelenskog: I London "pogođen" ratom

Lideri Francuske, Njemačke, Velike Britanije i Ukrajine održali su sastanak u Dauning stritu u Londonu.

Cilj ovog sastanka je "dopunjavanje" američkog člana za okončanje rata u Ukrajini, navedeno je u saopštenju francuskog predsjedništva.

Važno je prethodno napomenuti i da ovaj sastanak dolazi nakon što je Bijela kuća objavila novu američku strategiju nacionalne bezbjednosti. Bajdenova administracija u prethodnoj je verziji dokumenta govorila o "akutnoj prijetnji Rusije" i "ruskoj agresiji". Nova verzija Trampove Bijele kuće koristi, "znatno blaži jezik o Rusiji", dok optužuje Evropsku uniju da potkopava političke slobode i suverenitet. U dokumentu se optužuju evropske zemlje da sabotiraju napore da se okonča rat u Ukrajini, što je sada i zvanično zapisano u službenoj strategiji.

Ukupna poruka ovog sastanka je da će evropski lideri nastaviti sa podrškom Ukrajini i Volodimiru Zelenskom, uz sve očigledniji direktni otpor SAD-u.

Starmer: Rat u Ukrajini ima „direktne posledice“ po Britaniju

Britanski premijer Kir Starmer poručio da rat u Ukrajini ima direktne posljedice po Veliku Britaniju i da nije riječ o "dalekom sukobu".

Njegov zvanični portparol je novinarima rekao: „Nemojmo izgubiti iz vida širu sliku. Ovaj rat povećava troškove energije i pogađa domaćinstva.“

„U protekle dvije godine, broj ruskih brodova koji prijete britanskim vodama povećao se za 30 odsto.“

„Ovo nije udaljeni sukob. On ima direktne posljedice po Veliku Britaniju, a premijer je jasno stavio do znanja da je njegova najvažnija dužnost da zaštiti nacionalne interese Velike Britanije, i očigledno je da pozdravljamo intenzivne napore SAD u mirovnim pregovorima.“

Zelenski kaže da Ukrajina „ne može da se snađe“ bez podrške SAD i Evrope

Krizni pregovori o budućnosti Ukrajine počeli su iza crnih vrata Dauning strita 10, nakon što je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao u London na sastanak sa evropskim saveznicima.

Zelenski je uoči sastanka rekao da njegova zemlja „ne može da se snađe“ bez evropske i američke podrške.

Merc „skeptičan“ prema određenim aspektima stava SAD o miru

Njemački kancelar Fridrih Merc rekao je da je „skeptičan“ u vezi sa detaljima mirovnog predloga za Ukrajinu koji su podržale SAD.

Govoreći prije razgovora sa predsjednikom Zelenskim i evropskim liderima, Merc je rekao: „Ovo bi mogao biti odlučujući trenutak za sve nas, zato pokušavamo da nastavimo našu podršku Ukrajini.“

„S druge strane, pratimo ove razgovore u Moskvi i SAD i radujemo se da čujemo kakav bi mogao biti ishod tih razgovora.“

„Mi i dalje snažno stojimo – i ostajemo – uz Ukrajinu jer svi znamo da je sudbina ove zemlje sudbina Evrope.“

Dodao je: „Skeptičan sam prema nekim detaljima koje vidimo u dokumentima koji dolaze sa američke strane, ali o tome moramo da razgovaramo, zato smo ovdje“

Makron kaže da je ključno pitanje u mirovnim pregovorima „konvergencija“ između Evrope, SAD i Ukrajine

Francuski predsjednik Emanuel Makron kaže da su razgovori u Londonu sa Zelenskim usmjereni na pronalaženje „konvergencije“ između američkih, evropskih i ukrajinskih saveznika o mogućem mirovnom sporazumu.

„Mislim da je glavno pitanje konvergencija između naših zajedničkih stavova, Evropljana i Ukrajinaca i SAD, kako bi se finalizovali ovi mirovni pregovori“, rekao je Makron.

Dodao je da bi strane tada mogle da pređu u „novu fazu“ kako bi ciljale na obezbjeđivanje „najboljih mogućih uslova za Ukrajinu, za Evropljane i za kolektivnu bezbjednost“.

Današnji sastanak dolazi nakon vikenda diplomatije između Evrope, Kijeva i Vašingtona, koji je sam završen bez značajnijih pomaka.

Donald Tramp mlađi je juče nagovijestio da bi američki predsjednik Donald Tramp „možda“ mogao da se povuče iz mirovnih napora za Ukrajinu, dok je sam Tramp rekao da je „malo razočaran“ ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, optužujući ga da nije pročitao najnoviji američki mirovni predlog.