Arijana Grande nakon nominovanja za Zlatni globus: Malo sam iznenađena

08.12.2025

18:38

Аријана Гранде након номиновања за Златни глобус: Мало сам изненађена
Foto: Tanjug/AP Photo/Millie Turner

Arijana Grande je progovorila o svojoj drugoj uzastopnoj nominaciji za Zlatni globus, koju je zaradila za ulogu Glinde u filmu „Zla: Zauvijek“.

Popularna 32-godišnja glumica i pjevačica je takođe bila nominovana prošle godine za prvi dio filma, a sada i za nastavak iz 2025. godine.

Iznenađen i duboko počastvovan

U razgovoru za „The Hollywood Reporter“, Grande je priznala da je vijest nije ostavila ravnodušnom. „Definitivno je uzbudljivo kao i prošlogodišnja nominacija i pomalo iznenađujuće. Ne očekujete nešto ovako, a kamoli da se to desi dva puta za istu ulogu. Zato sam duboko počastvovana. Zaista sam dirnuta time“, rekla je.

Posebni trenuci sa Kejt Vinslet

Takođe se prisetila prošlogodišnjih nagrada, ističući da joj je najvažnije bilo susret sa kolegama čiji rad izuzetno poštuje. „Nešto na čemu sam bila toliko zahvalna prošle godine jeste to što sam se osjećala zaista prisutno i bila sam uzbuđena što sam upoznala toliko glumaca koje zaista poštujem i čiji rad zaista volim, i što sam sa njima imala razgovore i pozitivna iskustva.“

„Sjećam se da je susret sa Kejt Vinslet bio jedna od najuzbudljivijih stvari na svijetu. Bila je tako ljubazna i topla i imala je najnevjerovatnije, ohrabrujuće riječi za djeljenje. I to su trenuci poput tog koje, mislim, ljudi ne upoznaju ili ne vide, zaista, koji su toliko posebni, koje ću uvijek njegovati i nositi sa sobom. Nadam se da ću vidjeti neke od prijatelja koje sam stekla“, rekla je Arijana.

Kada su je pitali šta joj je tačno Vinslet rekla, odlučila je da detalje zadrži za sebe. „Mislim da želim da to zadržim u srcu, ali bila je to zaista slatka veza i bilo je jednostavno prelijepo. Sjećam se koliko je bila slatka kad god bi se pojavile naše kategorije: držanje za ruke, namigivanje, rukovanje. Bilo je jednostavno prelijepo. Ona je moja omiljena glumica, tako da je bilo veoma nadrealno.“

