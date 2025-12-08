Logo
Large banner

Pas odbija hranu, ovo su razlozi

Izvor:

Informer

08.12.2025

18:24

Komentari:

0
Пас одбија храну, ово су разлози
Foto: Unsplash

Gubitak apetita kod pasa, bez obzira na uzrok, ako traje duže od 24 sata može ozbiljno da ugrozi zdravlje, naročito kod štenaca mlađih od šest mjeseci.

Anoreksija označava stanje kada pas odbija hranu, a razlika između apetita i gladi je u tome što je apetit psihološke prirode, dok je glad fiziološka potreba organizma.

Najčešći razlog gubitka apetita je bolest. Problemi sa organima za varenje, jetrom, bubrezima, krvotokom, kao i bolna stanja, često dovode do odbijanja hrane.

Promjene u ustima poput kvarnih zuba, upaljenih desni, zaglavljene kosti ili oštećenja njuha takođe mogu spriječiti psa da jede. Upale jednjaka, želuca i creva, paraziti, virusi, alergije, čirevi, tumori ili zapušenja digestivnog trakta često su praćeni povraćanjem, dijarejom, slabosti i mučninom.

Bolesti jetre i bubrega dodatno remete apetit jer dolazi do nakupljanja toksina u organizmu, dok poremećaji krvi mogu izazvati slabost i iscrpljenost. S druge strane, postoje i blaži, prolazni razlozi, poput promene hrane, stresa zbog novog okruženja ili dolaska nove životinje u dom.

Kako riješiti problem?

Problem kod dugotrajnog odbijanja hrane nije samo osnovna bolest, već i to što pas ostaje bez neophodnih hranljivih materija, što dodatno slabi organizam. Posljedice mogu biti dehidratacija, gubitak tjelesne mase, malaksalost i pogoršanje opšteg stanja.

Zato je važno na vrijeme primjetiti promjene u ishrani i ponašanju psa i obratiti se veterinaru, jer rano reagovanje može spriječiti ozbiljne i dugotrajne zdravstvene probleme.

(informer)

Podijeli:

Tagovi:

pas

Savjeti

ishrana

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Орбан: Нећемо прихватити мигранте, а нећемо ни плаћати за мигранте других земаља

Svijet

Orban: Nećemo prihvatiti migrante, a nećemo ni plaćati za migrante drugih zemalja

1 h

0
Zastava Japana

Svijet

Japan: Naređena evakuacija 90.000 ljudi

1 h

0
Дјечак из Добоја побиједио на међународном фестивалу хармонике у Грацу

Gradovi i opštine

Dječak iz Doboja pobijedio na međunarodnom festivalu harmonike u Gracu

1 h

0
Покушала да извуче новац од њега, сада мора у затвор

Fudbal

Pokušala da izvuče novac od njega, sada mora u zatvor

1 h

0

Više iz rubrike

Ако имате више од 40 година, избјегавајте ове 4 намирнице

Savjeti

Ako imate više od 40 godina, izbjegavajte ove 4 namirnice

2 h

0
Када је идеално вријеме за увођење наранџи у исхрану бебе

Savjeti

Kada je idealno vrijeme za uvođenje narandži u ishranu bebe

4 h

0
Слатка пица која осваја интернет, готова за 10 минута

Savjeti

Slatka pica koja osvaja internet, gotova za 10 minuta

4 h

0
Која је дозвољена дневна количина бадема?

Savjeti

Koja je dozvoljena dnevna količina badema?

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

40

Vještačka inteligencija vratila legendu u mladost: Znate li o kome je riječ?

19

38

Klunijev najnoviji film stigao na Netfliks, da li ste ga pogledali?

19

28

Objavljeni jezivi snimci razornog zemljotresa u Japanu

19

26

Nastavljene konsultacije o budžetu

19

22

Krnjić spriječio usvajanje pravilnika za novi GP Gradiška

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner