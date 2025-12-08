Pas odbija hranu, ovo su razlozi

Gubitak apetita kod pasa, bez obzira na uzrok, ako traje duže od 24 sata može ozbiljno da ugrozi zdravlje, naročito kod štenaca mlađih od šest mjeseci.

Anoreksija označava stanje kada pas odbija hranu, a razlika između apetita i gladi je u tome što je apetit psihološke prirode, dok je glad fiziološka potreba organizma.

Najčešći razlog gubitka apetita je bolest. Problemi sa organima za varenje, jetrom, bubrezima, krvotokom, kao i bolna stanja, često dovode do odbijanja hrane.

Promjene u ustima poput kvarnih zuba, upaljenih desni, zaglavljene kosti ili oštećenja njuha takođe mogu spriječiti psa da jede. Upale jednjaka, želuca i creva, paraziti, virusi, alergije, čirevi, tumori ili zapušenja digestivnog trakta često su praćeni povraćanjem, dijarejom, slabosti i mučninom.

Bolesti jetre i bubrega dodatno remete apetit jer dolazi do nakupljanja toksina u organizmu, dok poremećaji krvi mogu izazvati slabost i iscrpljenost. S druge strane, postoje i blaži, prolazni razlozi, poput promene hrane, stresa zbog novog okruženja ili dolaska nove životinje u dom.

Kako riješiti problem?

Problem kod dugotrajnog odbijanja hrane nije samo osnovna bolest, već i to što pas ostaje bez neophodnih hranljivih materija, što dodatno slabi organizam. Posljedice mogu biti dehidratacija, gubitak tjelesne mase, malaksalost i pogoršanje opšteg stanja.

Zato je važno na vrijeme primjetiti promjene u ishrani i ponašanju psa i obratiti se veterinaru, jer rano reagovanje može spriječiti ozbiljne i dugotrajne zdravstvene probleme.

(informer)